尹측 "구치소 체포시도 고발"…김건희특검 "수사위축·방해 의도"

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 윤석열 전 대통령 측의 특검팀 고발에 대해 "수사를 위축시키고 방해하려는 의도"라고 받아쳤다.

박상진 특검보는 21일 오후 정례 브리핑에서 "특검은 관련 사안에 대해 정당한 체포영장 집행에 대한 피의자와 변호인들의 방해행위로 평가한다"며 "이번 고발장 접수는 법률이 정한 특검의 수사를 위축시키고 방해하려는 의도에서 비롯된 것이라 생각한다"고 말했다.

그러면서 "고발장을 면밀히 검토한 뒤 사실과 다른 부분이 있다면 적극적인 법적 대응을 고려할 예정"이라고 덧붙였다.

윤 전 대통령 변호인단은 특검팀의 체포영장 집행 시도가 위법하다며 전날 민중기 특검과 문홍주 특검보를 직권남용 체포, 직권남용 감금미수, 독직폭행 등 혐의로 고발했다.

앞서 특검팀은 윤 전 대통령이 거듭 출석요구에 불응하자 법원에서 체포영장을 발부받아 체포영장 집행에 나섰다. 물리력까지 동원하며 체포영장 집행을 시도했으나 윤 전 대통령이 완강히 거부하며 실패로 돌아갔다. 체포영장 유효기간이 지난 7일 만료된 만큼 특검팀은 다른 수사의 추이를 보며 재청구 여부 등을 검토할 것으로 보인다.

한편 김 여사는 이날 오후 구속 후 세 번째 조사에 출석했다. 오후 2시 12분께 시작된 조사에서 김 여사는 대부분 질문에 진술거부권을 행사하고 있는 것으로 전해졌다. 특검팀은 이날 100여장 분량의 질문지를 준비한 것으로 알려졌다.

아울러 특검팀은 국민의힘에 대한 압수수색 영장은 '집행 불능'으로 처리하고 재청구를 적극 검토하고 있다. 압수수색 영장은 전날 기한이 만료됐다.

특검팀은 2023년 국민의힘 당대표 선거를 앞두고 통일교 교인들이 대거 국민의힘에 입당했다는 의혹을 수사하기 위해 특정 인물들의 당원 가입 여부를 확인해야 한다는 입장이다. 이를 위해 지난 13일과 18일 두 차례 당사를 찾아 통일교인 명단과 국민의힘 당원 명부를 대조하는 작업에 대한 협조를 요청했으나 국민의힘 측 반발로 무산됐다.





