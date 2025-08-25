[대만칩통신]"TSMC의 미국화?"…파운드리 주도권 잡으려는 美의 야심

미국 정부, TSMC 최대 주주 되나

TSMC 미국 공장 통합, 거점 구상

자국 기업 보호 위해 자국 거점 확보

도널드 트럼프 정부가 글로벌 반도체 공급망을 '미국 중심 체제'로 전환하기 위한 작업에 착수했다. 최근 백악관은 인텔 지분 인수 추진과 함께 같은 방식을 다른 글로벌 기업에도 적용하는 방안을 검토한 것으로 전해졌으나 구체적 실행 여부는 불투명한 상태다. 대만 내에선 글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 1위이자 대만 최대 기업인 TSMC를 타깃으로 삼을 것이라는 우려가 제기된다.

25일 대만 이코노믹데일리 등 현지 언론에 따르면 하워드 러트닉 미 상무장관은 인텔에 현금 보조금을 제공하는 대신 정부가 10%의 지분을 보유하는 방안을 추진하고 있다고 전해졌다. 미국 내 보조금을 받는 TSMC와 삼성전자에도 동일한 방안을 검토하고 있다는 소식이 전해지면서 논란이 커졌다.

미국 정부가 TSMC 지분 10%를 확보하면 현재 6.38%의 지분을 보유하고 있는 대만 정부를 넘어서 최대 주주가 된다. 업계에서는 미국 정부가 TSMC를 사실상 자국 기업으로 만들려는 움직임이라는 해석도 나왔다. 보조금 명분으로 기업 지배구조에 개입하면 EPS(주당순이익) 하락, 시장 질서 훼손 등이 불가피하다는 것이다. 실제 관련 보도가 나온 직후 TSMC와 삼성전자 주가는 대만·서울 증시에서 동반 급락했고, TSMC ADR은 뉴욕 증시에서 3% 넘게 떨어졌다.

TSMC는 20일 이에 대해 "가상 질문에는 답변하지 않겠다"고 밝혔다. 궈즈후이 대만 경제부 장관은 "미국 정부가 TSMC 주주가 되려면 반드시 투자심의위원회 심의를 거쳐야 한다"고 말했다.

우려가 계속되자 미국 정부는 21일(현지시간) TSMC, 마이크론과 같이 투자를 늘리고 있는 글로벌 반도체 기업들에 대한 지분 확보 계획이 없다고 밝혔다. 월스트리트저널(WSJ)은 백악관 관계자의 발언을 인용하며 "상무부가 미국 내 투자를 확대하고 있는 대만 TSMC 같은 기업들의 지분을 보유하는 방안을 검토하고 있지 않다"고 보도했다. 반면 투자 약속을 늘리지 않고 있는 기업들은 보조금을 받는 대가로 지분을 제공할 필요가 있을 수도 있다고 말했다.

하지만 글로벌 반도체 기업들에 대한 미국의 대미 투자 압박은 계속되고 있다. 앞서 트럼프 대통령은 이달 초 "TSMC가 애리조나에 세계 최대 규모의 반도체 공장을 짓고 총 3000억달러를 투자할 것"이라고 밝혔다가 대만 정부와 신경전을 벌이기도 했다.

한때 미국 반도체 산업의 선구자였던 인텔은 AMD와 경쟁하고 인공지능(AI) 시대의 초기 흐름을 따라잡지 못하면서 최근 몇 년간 첨단 공정 기술 개발에 어려움을 겪었다. 인텔의 부진은 미국의 평판을 훼손시킨 것으로 평가된다. 인텔의 차세대 14A, 14A-E 공정은 2027년 시범 생산에 들어갈 예정인데, 주요 고객사 확보를 하지 못할 경우 해당 공정과 후속 첨단 공정 개발 중단을 검토할 것이라는 전망도 나온다.

트럼프 정부의 최종 목표는 TSMC 미국 공장과 인텔 파운드리 사업부를 통합해 '완전한 미국 기업'으로서의 파운드리 거점을 만드는 것이라는 해석도 나온다. 미국 반도체 산업의 핵심 문제로는 장기적이고 안정적인 웨이퍼 제조 역량 부족이 꼽힌다. 퀄컴, 엔비디아, 애플과 같은 미국 기업을 보호하기 위해서라도 미국이 가장 많은 지분을 보유한 웨이퍼 파운드리를 만들겠다는 것이다.

