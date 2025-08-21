대구 워라밸 기업 30곳 참여 '고용 매칭 페스타'…엑스코·상신브레이크 등

대구행복진흥원(이사장 배기철)은 지역 청년의 정착을 지원하고 워라밸 우수기업에게 우수인재를 연결하기 위해 9월 9일 오전 10시부터 오후 6시까지 대구시민체육관에서 '청년-워라밸기업 고용 매칭 페스타'를 개최한다.

이번 페스타는 지역 청년들에게 워라밸 제도의 가치를 알리고, 일·생활 균형을 실천하는 우수기업과 청년 구직자를 직접 연결하기 위해 마련됐다. 청년들은 워라밸 우수기업이 제공하는 양질의 일자리를 탐색할 수 있고, 기업은 미래 인재를 발굴·채용할 수 있다.

청년-워라밸기업 고용 매칭 페스타 포스터 AD 원본보기 아이콘

행사에는 지역의 워라밸 우수기업 30개사가 참여하며 청년 유관기관과 다양한 취업지원 부스도 함께 운영된다. 워라밸 우수기업인 (주)신신엠앤씨, (주)카펙발레오, SSLM(주), CGF주식회사 등은 사전 면접자를 모집하고 있으며 (주)엑스코, 푸른방송, 상신브레이크(주), 주식회사 디에스그룹 등은 현장 상담을 통해 취업 기회를 제공할 예정이다.

특별 프로그램으로는 기업 대표와 청년근로자가 함께하는 '워라밸 공감 토크쇼 : 청년잡(JOB)담'이 열린다. 기업의 일·생활 균형 지원 사례를 공유하고 경영진과 청년 직원이 솔직한 의견을 나누며 청년들에게 긍정적인 직장생활의 비전을 제시한다.

또한 청년 재테크와 투자 방법을 주제로 유튜버 '박곰희 TV'의 특강이 준비돼있어 실질적인 금융 지식과 자산 형성 전략을 배울 수 있다. 이외에도 전문 컨설턴트와 1대1로 진행되는 취업 컨설팅, 전문 사진작가가 제공하는 취업용 증명사진 촬영, 진로 탐색을 돕는 취업타로 프로그램 등 다양한 부스가 운영된다.

배기철 대구행복진흥원 이사장은 "이번 페스타가 청년 정착과 기업 인재 확보에 기여해 청년 유출과 인력 미스매칭 문제 해결의 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 기업의 워라밸 문화 조성과 청년 지원을 통해 대구시민의 행복 증진에 기여하겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>