X-PASS, 신규 리워드 서비스 ‘티켓스택’ 베타 오픈

최봉석기자

입력2025.08.22 09:00

언론사 홈 구독
[이미지 X-PASS 제공]

WEB 3.0 문화공연 플랫폼 X-PASS 가 신규 리워드 서비스'티켓스택(Ticket$tack)' 베타서비스를오픈했다고 밝혔다.


티켓스택은 사용자가 다양한 미션을 수행해 '티켓'을 모으고, 이를 통해 온·오프라인에서 다양한 혜택과 파트너 보상을 즐길 수 있는 온체인 리워드 허브이다. 사용자는 간단한 참여만으로 디지털 자산을 획득하고, 이를 실물·디지털 혜택으로 연결하는 새로운 경험을 얻게 된다.

이번 베타서비스는 8월 20일부터11월 17일까지 약 90일간 진행된다. 이용자들은 Ticket$tack 사이트에 접속해 지갑 연결만으로 간단하게 미션에 참여하고 보상을 받을 수 있다. 미션 참여 시 지급되는 로터리 티켓을 통해 일정 확률로 USDT 또는 XTC를 획득할 수 있다.


또한, 서비스 참여도에 따라 이용자에게 SBT(SoulBound Token) 배지가 지급된다. 배지는 총 5개 등급으로 구성되며, 참여율이 높을수록 높은 등급의 배지를 받을 수 있다. 해당 배지 SBT 보유자에게는 추후 에어드롭 혜택이 제공될 예정이다.


향후 본 서비스에서는 디지털 자산 보상뿐 아니라, NFT 티켓을 활용한 오프라인 혜택도 제공할 계획이다. 온라인 보상이 실제 공연 경험으로 이어지는 특별한 가치가 실현될 전망이다.

X-PASS 관계자는 "티켓스택은 사용자의 참여와 행동에 대해 직접적인 가치를 보상한다는 WEB3.0의 본질을 담아낸 서비스다. 특히, 전 세계적으로 주목받고 있는 K-컬처와 연결된 다양한 혜택을 제공함으로써 글로벌 이용자들이 한국의 문화공연을 새로운 방식으로 경험할 수 있도록 할 것"이라고 밝혔다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr
