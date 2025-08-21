발레오모빌리티코리아－경북기계공고, 채용 산학협력 업무협약

경북기계공업고등학교(교장 이준구)는 21일 오후 2시, 글로벌 자동차 부품 기업인 발레오모빌리티코리아(주) 본사에서 직무역량 기반의 취업교육과 채용을 위한 산학협력 업무협약(MOU)을 체결한다.

발레오모빌리티코리아(주)는 자율주행차 핵심 부품(초음파 센서, 레이더 등)을 생산하는 세계적인 프랑스의 자동차 부품 그룹 'Valeo'의 한국 법인으로, 대구 국가산업단지에 스마트 제조 기반의 첨단 공장을 운영하고 있다.

김민규 발레오모빌리티코리아 대표(왼쪽)와 경북기계공고 이준구 교장이 업무협약을 맺은 뒤 협약서를 들어보이고 있다. AD 원본보기 아이콘

이번 협약을 통해 경북기계공고는 글로벌 제조 현장과 연계된 실무 중심 교육을 강화하고, 학생들의 취업 및 현장 적응 능력을 체계적으로 높일 수 있는 기반을 마련하게 된다.

체결식에는 경북기계공고 이준구 교장과 발레오모빌리티코리아 김민규 대표이사와 최남열 이사 등이 참석하며, 양 기관은 상호 협력 체계 구축을 바탕으로 고교 단계의 진로지도에서부터 현장실습, 인턴십, 채용 연계까지의 전 주기적 취업지원시스템을 함께 운영한다.

또한, 발레오모빌리티코리아(주)는 학생들에게 취업에 필요한 직무 역량 강화 프로그램을 제공하고, 실제 산업 현장에서 실습 및 인턴십 기회를 제공할 예정이며, 경북기계공고는 학생들의 진로 설계, 교육과정 운영, 현장실습 연계 등을 적극 지원할 예정이다.

경북기계공업고등학교는 이번 협약을 계기로 지역 산업체와 연계한 실질적인 산학협력 모델을 강화하고, 선취업후 진학 체계를 포함한 맞춤형 채용을 통해 학생들의 취업 경쟁력을 더욱 높여나갈 예정이다.





