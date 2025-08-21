전공의 복귀 앞두고…정부-의료계, 수련환경 개선 방안 논의

수련협의체 4차 회의…시범사업 바탕으로 국가지원 확대

대전협, 임시총회서 논의한 3대 요구안 전달

주요 수련병원들이 하반기 전공의 모집 마감을 앞둔 가운데 정부와 의료계가 전공의 수련 환경 개선을 위한 논의를 본격화했다. 지난 회의들에서 주로 논의됐던 수련 연속성 보장 방안 논의를 넘어 수련 환경 개선을 위한 구체적인 방안 관련 논의가 이뤄질 전망이다.

보건복지부와 대한전공의협의회(대전협), 대한수련병원협의회 등이 참여하는 수련협의체는 21일 오후 서울 중구 T타워에서 '제4차 수련협의체 회의'를 열었다.

이형훈 복지부 제2차관은 모두발언을 통해 "전공의 복귀 이후 수련 환경 개선 및 수련의 질 향상을 위한 방안을 중심으로 논의해 의료 현장의 우려를 해소해야 한다"며 "단순히 과거로 돌아가는 것이 아니라 새로운 의료 환경에 적합한 수련 방식을 고민해야 할 시점"이라고 말했다. 이 차관은 또 "현재 진행 중인 수련 근무 시간 단축과 다기관 협력 수련 시범사업 등을 바탕으로 국가의 지원을 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.

필수·공공의료를 주요 국정과제로 우선 중점적으로 추진하겠다고도 했다. 의료진이 안심하고 진료할 수 있도록 ▲저평가된 필수의료 보상체계 개선 ▲의료 사고에 대한 공적 지원 제도 보완 등에 나서겠다는 구상이다. 지역 간 의료 격차 해소를 위해 ▲국립대병원 등 권역 책임의료기관 집중 육성 및 인프라 지원 ▲전임 교원 증원 ▲총인건비 등 규제 개선 등에 나서겠다고 전했다.

대전협은 이날 정부 측에 수련환경 개선 방안 등에 대한 입장을 전달할 계획이다. 김동건 대전협 비대위원은 회의에 앞서 "임시대의원 총회에서 논의한 바를 정부 측에 전달하려 한다"며 "복지부에서도 전공의특별법(전공의 수련환경 개선 및 지위 향상을 위한 법률)을 준비해온 것으로 알고 있다"고 말했다.

앞서 대전협 비대위는 지난 18일 열린 임시대의원총회에서 ▲윤석열 정부의 필수의료 정책 패키지 재검토를 위한 현장 전문가 중심의 협의체 구성 ▲전공의 수련 환경 개선 및 수련 연속성 보장 ▲의료사고에 대한 법적 부담 완화를 위한 논의 기구 설치 등 3대 요구안 이행 방안 등을 논의한 바 있다.

한편 이날 회의엔 복지부 이형훈 제2차관, 김국일 보건의료정책관, 유희철 수련환경평가위원장, 조병기 대한수련병원협의회 총무이사, 대전협 한성존 비상대책위원장, 김동건 비대위원 등이 참석했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



