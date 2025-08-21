실험·창업·창작의 메카…대구 북성로 공구골목 '청년마을' 출범

대구시는 2025년 행정안전부 청년마을 만들기 사업으로 선정된 '프로토타운 북성로'의 출범을 알리는 오픈행사를 22일과 23일 이틀간 개최한다.

'청년마을 만들기 사업'은 지역 자원을 활용해 청년 창업과 정착을 지원하고, 청년 유출을 막고 외부 청년 유입을 촉진해 지역 활력을 높이기 위한 행안부 공모사업이다. 대구시는 지난 4월 전국 147개 지자체 중 최종 12곳에 선정돼, 중구 북성로 일대를 중심으로 '공구마을 조성사업'을 추진하고 있다.

'프로토타운(ProtoTown)'은 '프로토타입(Prototype)'과 '타운(Town)'의 합성어로, 청년들이 직접 아이디어를 실험하고 창작하며 자신만의 결과물을 만들어가는 마을을 의미한다.

북성로 공구골목은 한때 '탱크도 만든다'는 말이 나올 만큼 기술과 창작의 생태계가 집약된 공간이었다. 이번 사업은 이러한 역사적 자산을 기반으로, 북성로를 청년 창작자들이 다시 모여드는 새로운 창작의 무대로 되살리는 것을 목표로 한다.

오픈행사는 '프로토타운 본부' 청년들이 직접 기획한 공연과 네트워킹 프로그램 등을 통해 누구나 함께 즐길 수 있는 축제의 장이 마련될 예정이다.

행사 첫날인 22일에는 '도시야생보호구역 훌라(HOOLA)'의 축하공연이 펼쳐지며, 다음날에는 청년과 지역 주민이 어울리는 네트워킹 파티, 디제잉 공연, 주제 토크가 이어진다. 모든 프로그램은 무료로 진행되며, 대구 시민 누구나 참여할 수 있다.

향후 프로토타운 본부는 청년주민등록 접수, 프로그램 안내, 거점 단체 소개, 전시·공연 등 복합문화공간으로 운영되며, 청년과 마을이 자연스럽게 소통하는 거점 역할을 할 예정이다.

특히, 이번 오픈과 함께 '프로토타운 청년주민등록' 제도도 시행된다. 청년마을 주민으로 등록한 90명에게는 북성로 일대에서 사용할 수 있는 10만원 상당의 쿠폰이 제공된다.

행사 이후에도 12개 공간 체험 '기지 탐험편', 선배 주민 강연 시리즈 '길잡이 탐구편' 등 다양한 프로그램이 이어질 예정이다.

박윤희 대구시 청년여성교육국장은 "북성로 프로토타운이 청년들이 자유롭게 실험하고 교류할 수 있는 청년마을로 자리매김하길 기대한다"며, "앞으로도 청년들이 지역에 뿌리내리고 공동체 일원으로 성장할 수 있는 환경을 조성하기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.





