광주신세계, 본관 후문서 '사랑의 헌혈' 캠페인

임직원·일반 고객들까지 참여

㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 21일 오전 10시~오후 4시 30분까지 백화점 본관 후문 옆에서 '사랑의 헌혈 캠페인'을 실시했다고 밝혔다.

광주신세계가 지역사랑을 실천하고자 21일 '사랑의 헌혈 캠페인'을 열고 임직원 및 고객들이 참여하는 헌혈활동을 진행했다.광주신세계 제공

이날은 여름방학과 휴가철을 맞아 혈액 수급이 원활하지 않은 상황에서 도움을 전하고자 광주신세계 임직원과 일반 고객들까지 참여했다.

광주신세계는 현지법인으로서 지역 상생을 실천하고자 지난 2022년부터 매년 두 차례씩 임직원들이 참여하는 단체헌혈을 펼쳐왔다. 특히 헌혈 캠페인에 임직원들의 참여를 높이고자 대한적십자사에서 제공하는 기념품과 별도로 5,000원 상당의 커피 쿠폰을 증정했다.

이동훈 광주신세계 대표이사는 "여름방학과 휴가로 혈액 수급이 원활하지 않은 상황에서 광주신세계 임직원들의 참여가 도움이 되기를 바란다"며 "광주신세계는 앞으로도 헌혈 캠페인 등 지역에 도움이 되는 일에 적극 참여해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



