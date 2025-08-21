케이부스터, AMSC 2025 말레이시아서 토탈 더마 솔루션 공개

글로벌 더마 솔루션 브랜드 케이부스터(K BOOSTER)가 2025년 8월 말레이시아 쿠알라룸푸르 컨벤션 센터(KLCC)에서 열린 AMSC 2025(Asian Medical Aesthetic Conference)에 참가해 스킨부스터 시술 솔루션과 홈케어 화장품 라인을 동시에 선보였다. 케이부스터는 '시술과 홈케어를 아우르는 토탈 솔루션'이라는 브랜드 철학을 강조하며, 현지 의료 전문가와 참관객들로부터 큰 호응을 얻었다.

케이부스터의 스킨부스터 시술은 통증과 다운타임을 최소화하면서도 단 한 번의 시술만으로 피부톤 개선, 탄력, 즉각적인 피부 광채를 경험할 수 있다는 점에서 주목을 받았다. 현장에 참여한 의료진과 참관객들은 "시술 직후에도 일상생활 복귀가 가능하다", "즉시 피부 컨디션이 달라졌다"는 긍정적인 피드백을 남겼다.

함께 소개된 케이부스터 홈케어 라인은 시술 직후 사용 가능한 저자극 제품부터 피부 장벽 강화와 보습, 톤 개선을 돕는 데일리 루틴 제품까지 구성돼 있다. 이를 통해 소비자는 시술 직후 회복부터 장기적인 피부 관리까지 한 번에 연결되는 차별화된 케어 경험을 누릴 수 있다.

AMSC 2025 현장에서 케이부스터 부스에는 의료 전문가뿐 아니라 인플루언서와 뷰티퀸 등 다양한 인사가 방문해 제품 체험과 상담에 적극적으로 참여했다. 일부 현지 클리닉은 즉석에서 도입과 협업 논의를 진행하며 높은 관심을 보였다.

케이부스터 관계자는 "AMSC 2025에서의 호응은 케이부스터가 가진 '시술과 홈케어의 완벽한 연결'이라는 차별성을 명확히 보여준 결과"라며 "말레이시아를 비롯한 아시아 시장에서 의료 네트워크와 유통 파트너십을 확대하고, 임상 데이터 기반의 고품질 더마 솔루션을 전 세계에 제공하겠다"고 밝혔다.

케이부스터는 앞으로도 국제적인 뷰티·피부과학 학술대회와 전시회 참여를 통해 '글로벌 더마 솔루션 브랜드'로서의 입지 강화와 함께, 시술과 홈케어의 새로운 표준을 제시해 나갈 계획이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>