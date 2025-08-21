김동연 "하남 교산신도시 대한민국 AI산업 핵심거점 육성"

김동연 경기도지사가 하남 교산 신도시를 대한민국 인공지능(AI) 산업을 선도하는 핵심 거점이 되도록 모든 역량을 총동원하겠다고 밝혔다.

김동연 지사는 21일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 '지속가능 미래도시와 국가 AI 경쟁력 강화' 토론회에서 축사를 통해 이같이 말했다.

김 지사는 "AI는 이제 단순한 산업 혁신 도구를 넘어서 국가의 패러다임 전환을 좌우하는 핵심 전략 자산으로, 경기도는 글로벌 AI 패권 경쟁 속에서도 독자적 경쟁력을 키우기 위해 디지털 허브 조성, AI 테크노밸리 육성 등 디지털 대전환을 선도할 모델을 구축해 왔다"고 설명했다.

이어 "그 중에서도 특히 도민의 삶과 직결된 것이 바로 'AI 시티'"라며 "AI 기술을 통해 도시의 지속가능성을 높이면서 AI 산업, 연구, 일자리가 유기적으로 연결되는 새로운 도시모델"이라고 덧붙였다.

김 지사는 하남교산 공공주택지구 내 추진 중인 AI혁신클러스터에 대해서도 소개했다.

그는 "경기도는 하남 교산 신도시를 대한민국 대표 'AI 시티'로 만들어 나갈 계획으로 속도감 있게 진행하겠다"며 "AI·DATA 혁신 클러스터는 데이터센터, 연구시설, AI 트레이닝센터까지 AI 시티 실현을 위한 인프라, 인력, 기술의 총집결체라 할 수 있다"고 말했다.

하남교산 AI 혁신클러스터는 하남교산 공공주택지구 내 자족용지에 2조3000억원(토지비 제외)을 투입해 7만1000㎡(연면적 36만4000㎡, 10개 동) 규모의 AI·DATA 산업 클러스터를 2026년부터 2030년까지 조성하게 되며 이 곳에는 인공지능대학원, AI트레이닝센터, AI데이터센터, AI연구센터, 슈퍼컴퓨터센터 등이 들어선다.

사업 시행자는 포스텍케이티 컨소시엄으로 포스텍, 카네기멜론대(CMU), 싱가포르국립대(NSU) 등 세계 최고 수준의 AI 대학·연구기관과 KT클라우드, KT투자운용 등이다.

경기도는 AI 혁신클러스터 유치를 위해 2023년 7월부터 국토부, 하남시, LH, GH와 협의해 왔다. 또 수년간 교착상태였던 하남의 기업·교육시설 유치 문제를 해결하기 위해 국토부에 수차례 건의해 '택지개발 업무처리지침'을 개정했다. 개정된 지침에 따라 시·도지사도 기업용지 추천권을 갖게 되면서 지난달 전국 최초로 '공공주택지구 기업유치 활성화 조례'도 만들었다.

경기도는 관계기관 유치 최종 협의 후 투자제안서 접수와 심의를 거쳐 9~10월 중 입주 협약을 진행한다.

한편 추미애 국회의원실과 한국토지주택공사(LH)가 공동 주최한 이번 토론회에서는 도시계획과 AI 전문가들이 참석한 가운데 ▲글로벌 AI 패권 전쟁과 우리의 대처방안 ▲한국형 AI시티 구현을 위한 정책방향과 과제 ▲지속가능한 3기 신도시 도시공간 혁신 방안을 논의했다.





