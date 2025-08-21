본문 바로가기
광주변호사회, 신안동 수해 주민 돕기 법률지원단 발대

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.21 11:32

광주지방변호사회(회장 하재욱)가 극한 호우로 큰 피해를 본 광주 북구 신안동 주민들을 위해 법률지원단을 꾸렸다.


변호사회는 전날 변호사회관 6층 대회의실에서 발대식을 열고 본격적인 활동을 시작했다고 21일 밝혔다.

광주지방변호사회가 지난 20일 신안동 수해 피해 주민들을 위한 법률지원단 발대식을 열고 기념촬영을 하고 있다. 변호사회 제공

광주지방변호사회가 지난 20일 신안동 수해 피해 주민들을 위한 법률지원단 발대식을 열고 기념촬영을 하고 있다. 변호사회 제공

법률지원단은 단장 박철 변호사(광주지방변호사회 제2부회장)를 포함해 12명의 변호사로 구성됐다. 반복적 침수 피해로 어려움을 겪는 신안동 주민들에게 실질적인 법률상담과 지원활동을 제공할 예정이다.

박철 단장은 "광주 북구가 특별재난지역으로 선포될 정도로 피해가 크고 도움이 절실한 상황이다"며 "단원들과 함께 현장 법률상담 등 지원 활동을 적극적으로 펼치겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr


