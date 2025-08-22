노을, 대우건설, NEW 등…지금 잡아야 할 다음 주도주는

최근 국내 주식시장에서 '한번 잡은 종목은 끝까지 가져간다'는 전략으로 높은 수익률과 적중률을 기록한 최진성 대표가 개인투자자들 사이에서 큰 주목을 받고 있다.

■ 최진성 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

최 대표는 매일 아침 내일의 상한가 후보 종목과 당일 장세 전망, 핵심 시황을 투자 초보도 이해할 수 있을 만큼 친절하고 구체적인 해설로 제공한다. 특히, 향후 산업 변화를 선도할 핵심 섹터를 분석해 5종목 내외로 압축한 전략 포트폴리오를 제시해 효율적인 매매를 가능하게 한다.

이러한 전략은 투자자들이 흔히 범하는 '늦은 진입'이나 '일찍 손절'의 함정을 피하고, 꾸준히 자산을 불려나갈 수 있도록 돕는다. 실제로 최근 섹터 순환 장세에서도 최 대표는 한 발 빠른 선점과 안정적인 매도 타이밍으로 회원들의 누적 수익률을 끌어올렸다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

더 주목할 점은, 이 모든 정보와 전략을 최 대표의 공식 텔레그램 채널에서 무료로 제공한다는 사실이다. 투자자 입장에서는 고가의 유료 리포트 없이도 매일 '실전 매매 노하우'와 '종목 선별 리스트'를 받아볼 수 있는 셈이다.

최진성 대표는 "주식은 속도가 아니라 정확성"이라며, "한번 잡은 종목을 사골처럼 우려내는 집중 매매로 안전하게 수익을 극대화할 수 있다"고 강조했다.

▶▶ [ 최진성 대표 공개채널 무료 입장하기 ] (클릭)

최근 핫이슈 종목

노을 노을 376930 | 코스닥 증권정보 현재가 2,205 전일대비 35 등락률 +1.61% 거래량 4,002,476 전일가 2,170 2025.08.22 10:40 기준 관련기사 [특징주]노을, 게이츠재단 단체 간담회 소식에↑[알짜배기 지식재산]특허계 노벨상, 韓 5개사 이름 올려…中 다음 [특징주]노을, '특허계 노벨상' 기대감…WIPO 최종후보 선정 전 종목 시세 보기 close , 제이피아이헬스케어 제이피아이헬스케어 0010V0 | 코스닥 증권정보 현재가 21,050 전일대비 650 등락률 -3.00% 거래량 2,684,965 전일가 21,700 2025.08.22 10:40 기준 관련기사 [특징주]제이피아이헬스케어, 코스닥 상장 첫날 42%↑ 전 종목 시세 보기 close , 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 4,290 전일대비 135 등락률 +3.25% 거래량 4,291,607 전일가 4,155 2025.08.22 10:40 기준 관련기사 "돈 되는 곳 우선"…건설사 아파트 수주, 여전한 지역편중대우건설, 업계 첫 '투어펏' 도입…아파트에 프로급 골프 연습장대우건설, 개포우성7차에 층간소음 1등급 신기술 첫 도입 전 종목 시세 보기 close , 미스터블루 미스터블루 207760 | 코스닥 증권정보 현재가 1,795 전일대비 19 등락률 -1.05% 거래량 952,013 전일가 1,814 2025.08.22 10:40 기준 관련기사 [특징주]디즈니 손잡은 웹툰엔터 급등에…네이버·웹툰주 랠리[특징주]웹툰株, 넷플릭스와 네이버 협업 기대로 강세 [특징주]미스터블루, 정부 웹툰 육성 기대로 강세 전 종목 시세 보기 close , NEW NEW 160550 | 코스닥 증권정보 현재가 2,745 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 608,366 전일가 2,745 2025.08.22 10:40 기준 관련기사 아티스트컴퍼니, 스튜디오앤뉴와 드라마 3편 공동제작 계약 체결[특징주]NEW, 10% 급등…차기작 기대감·넷플릭스 훈풍에 '훨훨'[클릭 e종목]"NEW, 영화 흥행따라 실적변동…단기접근 필요" 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>