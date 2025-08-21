본문 바로가기
대전시, '학부모 진학 아카데미' 개최

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.21 11:05

수능 전 맞춤형 1대1 상담 및 최종 학습·정시 지원 전략 제시

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

수능을 약 80일 앞두고 대전시가 '학부모 진학 아카데미'를 개최한다.


대전시는 오는 9월 13일 동구를 시작으로 14일 유성구, 20일 서구, 21일 대덕구, 27일 중구에서 '학부모 진학 아카데미'를 차례로 연다.

오전(9시 20분~12시 30분)에는 대전시교육청 대전대입지원단 소속 현직 교사가 수험생 개인 성적 데이터를 분석해 1대1로 지원 가능 대학과 학습 전략을 상담한다.


자치구별 25팀(팀당 30분)을 선착순 모집하며, 접수는 오는 25일 오후 2시부터 QR코드 또는 사전 예약 홈페이지를 통해 가능하다.


오후 1시 30분부터는 EBS 윤윤구/정동완 대표 강사(자치구별 상이)가 강단에 올라 ▲2026학년도 수능 출제 경향 ▲정시 지원전략 ▲입시제도 변화 등을 심도 있게 다룰 예정이다. 단순한 정보 제공을 넘어, 데이터 기반 입시 전략 수립 방법을 안내한다는 점에서 의미가 크다.

이기영 대전시 교육도서관과장은 "수험생은 물론 학부모의 긴장감이 높아지는 시기"라며 "이번 아카데미가 불안을 덜고 부족한 부분을 정확히 보완해 좋은 결과로 이어지는 디딤돌이 되길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

