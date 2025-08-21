본문 바로가기
권대영 금융위 부위원장 "석화 산업재편, 성공사례로 만들겠다"

오규민기자

입력2025.08.21 10:46

수정2025.08.21 10:57

언론사 홈 구독
"산업 전체 구조조정 굉장히 의미있어"
석화기업에 자구노력 촉구
"의지 먼저 보여야 '보따리' 푼다"

권대영 금융위원회 부위원장이 석유화학 산업재편에 대해 "성공 사례를 만들겠다"고 의지를 드러냈다.


권 부위원장은 21일 오전 서울 중구 은행연합회에서 열린 '석유화학 사업재편을 위한 간담회'가 끝난 후 기자들과 만나 "산업 전체 (구조조정) 하는 게 굉장히 의미가 있다"며 이같이 밝혔다.

그는 금융기관들이 확실한 금융지원을 약속했다며 "(석유화학 기업들이) 자기 뼈를 깎는 자구 노력이 전제되면 처음으로 하는 이 산업 재편에 충분히 협조하겠다고 말했다"고 했다.


그러면서 "구조조정 역사를 보면 개별기업에 대해선 많이 (구조조정을) 했는데 산업 전체를 하는 건 굉장히 의미가 있다고 (금융기관들이) 이야기를 한다"며 "다양한 의견을 들으며 성공 사례를 한 번 만들려고 한다"고 덧붙였다.

권대영 금융위원회 부위원장이 21일 서울 중구 전국은행연합회에서 열린 '석유화학 사업재편 금융권 간담회'에 참석, 모두발언을 하고 있다. 2025.08.21 윤동주 기자

권대영 금융위원회 부위원장이 21일 서울 중구 전국은행연합회에서 열린 '석유화학 사업재편 금융권 간담회'에 참석, 모두발언을 하고 있다. 2025.08.21 윤동주 기자

다만 석화기업의 자구노력이 전제돼야 금융지원을 할 수 있단 전제조건은 분명히 했다. 권 부위원장은 석화기업의 합작법인 설립과 관련한 질문에 "기업들이 (사업재편) 계획을 낼 텐데, 기업은행 등 특별프로그램 통해 원활히 (자금) 공급을 할 거고 산업은행도 스페셜티(고부가가치) 전환 지원 등 준비를 많이 했다"고 답했다. 이어 "그런데 의지를 먼저 보여줘야지 그 '보따리'를 풀 수 있다"고 덧붙였다. 그는 이날 오전 간담회 시작 전 예정에 없던 발언을 통해 "물에 빠지려고 하는 사람을 구해주려 하는데 보따리부터 내놓으란 것 같다"고 석유화학 기업들에 쓴소리를 낸 바 있다.


한편 이날 간담회에선 석유화학산업 현황과 업계의 사업재편 방향을 공유하고 금융지원에 대한 원칙을 논의했다. 금융당국은 사업재편의 기본원칙으로 ▲철저한 자구노력 ▲고통분담 ▲신속한 실행 등 세 가지를 제시하며, 석화기업이 뼈를 깎는 자구노력과 구체적이고 타당한 사업재편계획 등 원칙에 입각한 '행동'을 보여줘야 한다고 강조했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
언론사 홈 구독
