본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

스톤헨지, 지속가능경영 본격화… “재생금 100% 전환목표 선언”

정진기자

입력2025.08.21 10:35

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
스톤헨지, 지속가능경영 본격화… “재생금 100% 전환목표 선언”
AD
원본보기 아이콘

프리미엄 주얼리 브랜드 스톤헨지가 올 한해 동안 사용되는 모든 골드를 100% 재생금(Recycled Gold)으로 전환하겠다는 목표를 발표했다. 이는 귀금속 산업 내 지속가능성과 순환경제 실현을 선도하기 위한 전략으로, 글로벌 주얼리 시장에서의 책임 있는 자원 소비로 나아가는 글로벌 추세를 반영한다. 스톤헨지는 이미 2024년 한 해 동안 전체 골드 구매량의 70% 이상을 재생금으로 조달한 바 있다.


재생금은 기존에 사용된 귀금속을 정제하고 가공해 다시 활용하는 소재로, 품질 저하 없이 100% 재활용이 가능하다. 이를 통해 신규 채굴에 따른 환경 파괴와 탄소 배출, 인권 침해 등의 문제를 효과적으로 줄일 수 있다. 스톤헨지가 사용하는 재생금은 업계 최초로 UL 2809 환경 인증을 획득한 한국금거래소FTC 원료로, 국제적으로 검증된 투명성과 신뢰성을 갖췄다.

스톤헨지 관계자는 "재생금 100% 전환은 단순한 목표가 아닌, 주얼리 산업 전반의 지속가능한 미래로 나아가기 위한 선언"이라며, "앞으로도 친환경 소재 활용을 확대하고 공급망 투명성을 강화하는 등 선도적인 지속가능 경영 기업으로 입지를 공고히 하고자 한다"라고 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"기분 나빠, 절대 가지마"…불친절한 나라 압도적 1위, 모두가 예상한 '이곳' "기분 나빠, 절대 가지마"…불친절한 나라 압도적 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

"치사율 97%에 치료제도 없다"…수돗물서 '이것' 검출되자 호주 발칵

"돌발 상황에도 스스로 대처" 보스턴다이나믹스 영상 공개

"순식간에 환해져, 영화인줄"…한밤 중 日 하늘서 포착된 별똥별

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격

"길은 뚫었지만 집엔 못 갔다" 한국도로공사, 6년간 산재로 36명 '장례식'

추미애, 법사위원장 선출…"검찰개혁 완수하겠다"

새로운 이슈 보기