개인정보위, SKT 해킹사태 제재안 27일 상정…과징금 결론 나올듯

"추가 논의 필요 시 결론 늦춰질 수도"

관련 법 따라 매출 최대 3% 과징금

개인정보보호위원회가 대규모 유심(USIM) 정보유출 사태를 겪은 SK텔레콤에 대한 처분을 오는 27일 결정한다. 업계에서 유례가 없던 대규모 개인정보 유출 사태였던 만큼 과징금 규모에 관심이 집중된다.

개인정보위는 오는 27일 열리는 전체회의에서 SKT에 대한 처분안을 안건으로 올리기로 확정했다고 21일 밝혔다.

고학수 개인정보보호위원회 위원장이 서울 종로구 정부서울청사에서 개최된 2025년 3월 정례브리핑에서 발언하고 있다. 개인정보보호위원회 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 전체회의는 비공개로 열리며, 결론이 날 경우 개인정보위는 별도 브리핑을 열고 결과를 설명할 예정이다. 다만 이날 상정된 처분안에 대한 결론이 나지 않는다면 다음 회의에서 다시 상정돼 심의할 수도 있다. 이 경우 처분결과에 대한 발표 역시 늦춰진다.

앞서 개인정보위는 대부분의 조사 절차를 마무리하고 지난달 말 SKT에 처분 사전통지를 했다. 처분 사전통지는 결과보고서를 근거로 예정된 처분에 대해 사전통지서를 당사자에게 통지하는 절차다.

개인정보위는 지난 4월 SKT 해킹사태 이후 고객 개인정보 유출을 두고 조사를 집중 진행해왔다. 고학수 개인정보보호위원회 위원장은 이달 초 기자들과 만나 SKT에 대한 제재에 대해 "법과 원칙에 따라 엄정하게 처분할 것"이라며 "과징금을 내릴 때 가중 사유와 감경 사유 등 여러 기준이 있는데 이런 요소들을 적용할지 말지를 전체 회의를 통해 정할 것"이라고 전했다.

SKT에 부과될 과징금 규모에 업계의 이목이 쏠린다. 개인정보보호법상 과징금은 매출액의 3% 이내에서 부과할 수 있다. 다만 유출 사안과 관련이 없는 매출액의 경우 산정 기준에서 제외할 수 있다.

통신업계에서는 지난해 SK텔레콤의 무선통신사업 매출(약 12조7700억원)을 기준으로 단순 계산 시 과징금이 최대 3000억원대 중반까지 이를 수 있다고 보고 있다. 다만 일각에서는 해킹 사고 이후 SK텔레콤이 피해자 구제와 재발 방지 대책을 마련한 점 등이 반영되면 과징금이 줄어들 수 있다는 관측도 있다.

한편, 개인정보위가 현재까지 부과한 역대 최대 과징금은 2022년 9월 구글과 메타에 부과한 1000억원이다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>