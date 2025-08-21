"北·中 국경 인근에 여단급 北미사일기지…ICBM 배치 추정"

美CSIS, 위성사진 토대로 분석 "동아시아·美본토에 잠재 핵위협"

북한과 중국 국경 근처 평안북도 신풍동에 대륙간탄도미사일(ICBM) 발사를 위한 미사일 기지가 조성돼 있다고 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)가 20일(현지시간) 밝혔다.

CSIS 산하 한반도 문제 전문 사이트 '분단을 넘어(Beyond Parallel)'는 지난달 11일 촬영된 위성 사진을 근거로 지하 입구, 지하 시설, 지휘부, 지원용 구조물 등으로 구성된 북한 신풍동 미사일 기지를 소개하는 보고서를 공개했다. 보고서는 기지 건설이 2004~2014년 이뤄졌으며, 그 이후로는 중거리탄도미사일(IRBM) 및 ICBM 개발과 연결된 기지 개선 작업이 이뤄졌을 수 있다고 추정했다. 제니퍼 준 CSIS 연구원은 북한이 이 기지를 은폐하기 위해 큰 노력을 기울인 것으로 보인다며 "신풍동은 지금까지 (미사일 기지를) 찾는 데 가장 어려웠던 곳"이라고 말했다.

보고서는 신풍동 기지에 배치된 탄도미사일의 모델에 대한 세부 사항은 확인되지 않았다고 분석했다. 다만 위성사진 등에 대한 초기 분석 결과, 핵탄두 탑재가 가능한 ICBM인 화성 15와 18형 6~9기 또는 아직 공개되지 않은 신형 ICBM, 이동형 미사일 발사대(TEL), 이동식 발사대(MEL) 등을 보유한 여단급 부대가 주둔하고 있는 것으로 추정된다고 밝혔다.

또 보고서는 "유사시 해당 발사대와 미사일이 기지를 이탈해 탄두 저장·수송 부대와 접촉한 뒤 사전 지정된 발사 지점에서 발사 작전을 수행할 것으로 판단된다"고 평가했다. 이어 "신풍동 미사일 기지는 회중리, 상남리, 용림 미사일 기지와 같은 북한의 다른 미신고 전략 탄도미사일 기지들과 함께 북한의 진화하는 탄도 미사일 전략 및 확장 중인 핵 억제·타격 능력을 구성하는 핵심 요소로 간주된다"며 "신풍동 기지와 같은 북한의 '전략 미사일 벨트' 안에 위치한 탄도 미사일은 동아시아와 미국 본토에 잠재적인 핵 위협이 될 수 있다"고 지적했다.

북한은 약 15~20개의 탄도미사일 기지를 운영하는 것으로 추정된다. 아직 북한이 외부에 미사일 기지를 공개한 적은 없으며, 북·미 간 비핵화 협상 과정에서도 미사일 기지의 처리 문제는 다뤄진 적이 없다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>