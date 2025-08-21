본문 바로가기
넷마블, 게임스컴서 미공개 신작 '프로젝트 블룸워커' 첫선

노경조기자

입력2025.08.21 09:46

넷마블은 세계 최대 게임쇼 '게임스컴 2025'에서 미공개 신작 PC·콘솔게임 '프로젝트 블룸워커'를 처음 공개했다고 21일 밝혔다.


넷마블이 '게임스컴 2025' 엑스박스 부스에서 공개한 '프로젝트 블룸워커' 현장 모습. 넷마블 제공

넷마블이 '게임스컴 2025' 엑스박스 부스에서 공개한 '프로젝트 블룸워커' 현장 모습. 넷마블 제공

엑스박스 부스에서 첫선을 보인 '프로젝트 블룸워커'는 움직이는 집을 타고 미지의 지역을 탐험하며 오염된 세상을 정화하는 게임이다. 트레일러 영상은 정체불명의 유성이 지구에 떨어지는 장면으로 시작한다. 이용자는 탐험하면서 획득한 자원으로 집을 꾸미거나 다양한 아이템을 제작할 수 있다. 동료 '포롱'이와 교감하며 여정을 이어나간다.

방문객들은 오는 24일까지 해당 부스에서 '프로젝트 블룸워커'의 시연 빌드를 직접 체험할 수 있다. 출시 일정을 비롯한 세부 정보는 추후 공개될 예정이다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
