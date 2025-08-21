나무엑스, 한국인터넷진흥원 IoT 보안 인증 획득

"보안 영역 전반 신뢰 획득 쾌거"

SK인텔릭스의 웰니스 로보틱스 브랜드 나무엑스가 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 사물인터넷(IoT) 보안 인증을 획득했다고 21일 밝혔다.

나무엑스 제품 연출 이미지. 나무엑스 AD 원본보기 아이콘

KISA IoT 보안 인증은 로봇청소기, 월패드 등 다양한 사물인터넷 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 보안성을 검증하는 국가 공인 제도다. 제품의 보안 기능, 개인정보 보호 체계, 취약점 대응 절차 등을 종합적으로 평가해 수개월에 걸친 고난도의 심층 심사, 수십 개의 보안 검증 항목을 충족해야 주어진다.

SK인텔릭스는 최근 KISA가 심사 기준을 한층 강화한 상황에서 이뤄졌다는 점에서 특히 의미를 높게 평가하고 있다. 전 생애주기를 아우르는 보안 요건을 충족시킴으로써 나무엑스가 설계부터 사후 관리까지 지속 가능한 보안 역량을 갖춘 제품임을 공식적으로 입증했다고 보고 있다.

나무엑스 관계자는 "이번 인증을 통해 기기 보안, 데이터 보호, 암호 및 통신 보안, 소프트웨어 업데이트 등 주요 보안 영역 전반에서 신뢰성을 확보했다"며 "유럽과 미국 등 주요 국가가 제시하는 글로벌 보안 권고 기준과의 정합성도 입증하는 쾌거를 거뒀다"고 강조했다.

나무엑스는 에어 솔루션(Air Solution), 바이탈 사인 체크(Vital Sign Check), 음성 제어 및 일상 대화 기능을 갖춘 웰니스 로봇이다. 개발 단계부터 온디바이스 기반의 보안 체계로 설계돼 사용자의 음성, 얼굴, 생체 정보 등 민감한 개인정보는 외부 서버에 저장하지 않고 암호화된 상태로 기기 내부에서만 처리된다. 지난 5월에는 100여명의 윤리적 해커가 참여한 대규모 버그바운티(Bug Bounty) 프로그램을 운영해 시스템 취약점을 다각도로 검증, 보안 안정성을 한층 높였다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>