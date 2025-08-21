삼성화재, 'AI 의료심사' 도입…심사 속도·정확성 강화

생성형 AI·OCR 기반

정확도·업무효율성 향상

삼성화재가 암 진단과 수술급여 심사의 효율성과 정확성을 높이기 위해 '인공지능(AI) 의료심사'를 도입했다고 21일 밝혔다.

이번에 도입한 AI 의료심사는 방대한 의료 데이터를 기반으로 진단서, 검사결과지, 수술기록지 등 다양한 의료문서를 자동으로 분석하는 시스템이다. OCR(문자인식) 기술과 생성형 AI를 결합해 기존 수기 검토 과정을 대폭 단축하고 심사 결과의 일관성과 신뢰성을 동시에 확보했다.

암 진단 보험금 지급을 위해서는 단순히 의사의 진단서만으로는 확정할 수 없다. 조직검사·미세침흡인검사 등 병리학적·임상학적 자료를 면밀히 검토해야 한다. 기존엔 심사자가 수십 페이지에 달하는 자료를 직접 판독해야 해 시간이 오래 걸리고 심사 소요 시간 편차가 발생하는 한계가 있었다.

김기평 삼성화재 장기보상 AI추진파트장은 "AI가 대체판단을 수행함으로써 암 심사 건의 인력 검토 비중이 약 55% 감소하는 등 정확도 향상, 업무 효율성 증가, 사업비 절감이라는 3가지 효과가 있었다"며 "향후 AI 적용 범위를 암 외 다양한 질환과 진단 분야로 확대할 것"이라고 말했다.

