제3회 대한민국 국제뮤지컬콩쿠르 대상에 홍익대 홍연주 학생

한국뮤지컬협회는 제3회 대한민국 국제뮤지컬콩쿠르 대상 수상자로 홍익대학교에 재학 중인 홍연주씨를 선정했다고 20일 밝혔다.

대한민국 국제뮤지컬콩쿠르는 세계 무대로 도약할 차세대 한국 뮤지컬 인재를 발굴하기 위한 무대로 한국뮤지컬협회가 주최하고 NHN링크가 후원한다.

제3회 대한민국 국제뮤지컬콩쿠르 대상을 수상한 홍연주씨 [사진 제공= 한국뮤지컬협회]

경연은 초등부, 중등부, 고등부, 대학·일반부 4개 개인 부문에서 이뤄졌으며 서울과 부산에서 열린 예선을 통해 본선 진출자 64명이 가려졌다. 결선은 지난 8월18일 이화여자대학교 삼성홀에서 열렸으며 대상 수상자인 홍연주 학생을 비롯해 15명의 수상자가 선정됐다.

예선 및 결선 심사위원으로는 김성수(음악감독), 송용진(뮤지컬 배우), 신영숙(뮤지컬 배우), 유희성(연출가), 이범재(음악감독), 이성훈(쇼노트 대표), 이종규(한국뮤지컬협회 이사장), 이헌재(네오프로덕션 대표), 최승연(뮤지컬 평론가), 표상아(연출가 겸 극작가)가 맡았다.

15명의 수상자에게는 상장과 상패, 상금이 수여되며, 다양한 특전도 제공된다. 주요 뮤지컬 제작사 15개사의 2025~2026년 오디션 지원시 서류전형 면제 혜택이 주어지며, 배우·음악감독 등 뮤지컬 전문가와 함께하는 워크숍에도 참여할 수 있다. 또한 '2025 대한민국뮤지컬페스티벌-제10회 한국뮤지컬어워즈'와 부대행사로 열릴 '뮤지컬 넘버 마스터 클래스' 참여 기회도 주어진다.





박병희 기자



