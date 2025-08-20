완도군, '여성친화도시' 추진…5개년 계획 수립

민·관협력 기반…정책 공동 설계 역량 강화

전남 완도군이 여성가족부의 '여성 친화 도시' 지정을 목표로 중장기 전략을 수립하고, 민관 협력 기반의 실행체계를 본격 가동하고 있다.

완도군은 최근 '여성 친화 도시 조성 5개년(2026~2030) 계획'을 마련해 체계적인 로드맵을 구축했다고 20일 밝혔다. 군은 여성과 가족이 지역사회에서 안전하고 존중받는 삶을 누릴 수 있도록 다양한 정책을 추진해 왔다.

완도군이 '여성 친화 도시 조성 5개년'을 마련해 중장기 전략 구축을 완료했다.

특히 해당 계획을 통해 ▲여성의 경제·사회 참여 확대 ▲가족 친화적 돌봄 환경 조성 ▲안전한 지역사회 구현 ▲성인지 정책 기반 강화 ▲지역 공동체 회복력 제고 등 5대 목표를 설정하고, 부서별 실행력을 높이고 있다. 또한 단순한 명칭 획득을 넘어 실질적인 성평등 문화 정착과 지역 특성에 맞춘 정책 발굴을 위해 민관 협력 체계 구축과 군민 참여 확대를 핵심 추진 방향으로 삼고 있다.

이를 위해 군은 여성일자리협의체, 여성안전실무협의체 등 협의 기구를 구성해, 도서지역 맞춤형 직무 교육, 경력단절 여성 지원, 여성 안심 귀갓길 조성, CCTV 확대 등 주요 의제를 공동 설계하고 있다.

지난 7월 24~28일까지는 관계기관, 주민, 공무원 등 80여 명이 참석한 가운데 '여성 친화 도시 과제 발굴 원탁회의'를 열어 ▲사회참여 확대 ▲돌봄 환경 개선 ▲안전망 구축 ▲성평등 정책 등에 대해 구체적인 논의를 진행했다.

군은 '여성 친화 도시 군민 참여단'을 중심으로 생활 속 불편 사항 발굴, 공공시설 모니터링, 성평등 문화 확산 활동 등을 전개하며 정책 현장성을 강화하고 있다. 이와 함께 지난달에는 지역 어르신을 대상으로 '찾아가는 성인지 감수성 교육'을 실시해, 성차별 인식 개선과 건강한 지역사회 가치관 형성에 힘썼다.

신우철 군수는 "여성과 지역사회 구성원 모두가 존중받고 안전한 도시를 만들기 위해 적극적으로 노력하고 있다"며 "완도만의 지속 가능한 여성 친화 도시 모델을 반드시 실현하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 이준경 기자



