국힘 우재준, '사과한다고 2030 마음 열겠나' 조국 발언에 "이래서 사면하면 안돼"

"조국 발언 청년에게는 비극" 강력 비판

"이화영·김용 등도 사면 가능성 높아" 주장

우재준 국민의힘 청년 최고위원 후보가 "내가 사과한다고 20·30세대의 마음이 풀리겠나"라고 발언한 조국 전 조국혁신당 대표를 겨냥해 "이래서 사면하면 안 됐다"고 강도 높게 비판했다. 20일 우 후보는 채널A 라디오쇼 '정치시그널'에 나와 "이분이 저는 적어도 진지하게 반성해야 사면했어야 한다고 생각한다"라면서 조 전 대표의 이전 발언을 지적했다.

우재준 국민의힘 청년 최고위원 후보가 "내가 사과한다고 20·30세대의 마음이 풀리겠나"라고 발언한 조국 전 조국혁신당 대표를 겨냥해 "이래서 사면하면 안 됐다"고 강도 높게 비판했다.

앞서 광복절 특별사면으로 지난 15일 출소한 조 전 대표는 지난 18일 사면 후 첫 공개 일정으로 찾은 서울 동작구 국립서울현충원에서 기자들과 만나 자녀 입시 비리 사건에 대한 일각의 사과 요구에 대해 "제가 몇 번의 사과를 한다고 2030이 마음을 열겠냐"며 "절 싫어하는 분이 있다면 왜 싫어하는지 분석하고 할 일을 하면 될 것"이라고 했다. 그러면서 "비판을 받아들이는 것을 통해 제가 해야 할 과제가 무엇인지를 밝히고, 그걸 해결해 가는 과정에서 20·30세대가 저의 뜻을 알 것이라 생각한다"고 덧붙였다.

해당 발언에 대해 우 후보는 "모호한 상태에서 그냥 풀어주니까 이런 소리를 또 하고 있다"면서 "저는 이게(조국의 발언) 국민의힘에 정치적으로 유리할지 모르겠지만, 정말 많은 20·30 청년들에게 가슴에 비수를 꽂는 이야기가 될 것"이라고 안타까움을 표했다. 그러면서 "조국 전 장관은 단순히 그냥 범죄 혐의로 그냥 구속된 게 아니라 정말 많은 젊은 사람들에게, 청년들에게 충격과 공포를 줬던 사람"이라면서 "입시 비리라는 혐의에 있어서 정말 많은 사람을 분노하게 했던 그런 정치인인데 아직 본인은 잘못한 게 없다고 이런 식으로 이야기하는 것 자체가 정말 이 청년들에게는 비극이 아닌가"라고 강조했다.

조국 전 조국혁신당 대표. 조국 페이스북 원본보기 아이콘

나아가 우 후보는 대북 송금 사건으로 징역 7년 8개월이 확정된 이화영 전 경기부지사와 대장동 개발 특혜 의혹에 연루된 김용 전 민주연구원 부원장도 사면될 가능성이 있다고 주장했다. 그는 "갈수록 아주 빠르게 이재명 정부가 오만해지지 않나 우려가 든다"며 "사면권이라는 건 원래 국민 화합을 위해서 쓰는 거지, 이렇게 정치적 거래의 목적으로 쓰거나 또는 더 나아가서 본인의 개인 이익을 위해서 써서는 안 된다"고 덧붙였다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



