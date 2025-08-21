코스피 3100선 붕괴… 오늘 반등 가능성? "충분"

최근 국내 주식시장에서 '한번 잡은 종목은 끝까지 가져간다'는 전략으로 높은 수익률과 적중률을 기록한 최진성 대표가 개인투자자들 사이에서 큰 주목을 받고 있다.

최 대표는 매일 아침 내일의 상한가 후보 종목과 당일 장세 전망, 핵심 시황을 투자 초보도 이해할 수 있을 만큼 친절하고 구체적인 해설로 제공한다. 특히, 향후 산업 변화를 선도할 핵심 섹터를 분석해 5종목 내외로 압축한 전략 포트폴리오를 제시해 효율적인 매매를 가능하게 한다.

이러한 전략은 투자자들이 흔히 범하는 '늦은 진입'이나 '일찍 손절'의 함정을 피하고, 꾸준히 자산을 불려나갈 수 있도록 돕는다. 실제로 최근 섹터 순환 장세에서도 최 대표는 한 발 빠른 선점과 안정적인 매도 타이밍으로 회원들의 누적 수익률을 끌어올렸다.

더 주목할 점은, 이 모든 정보와 전략을 최 대표의 공식 텔레그램 채널에서 무료로 제공한다는 사실이다. 투자자 입장에서는 고가의 유료 리포트 없이도 매일 '실전 매매 노하우'와 '종목 선별 리스트'를 받아볼 수 있는 셈이다.

최진성 대표는 "주식은 속도가 아니라 정확성"이라며, "한번 잡은 종목을 사골처럼 우려내는 집중 매매로 안전하게 수익을 극대화할 수 있다"고 강조했다.

최근 핫이슈 종목

PS일렉트로닉스 PS일렉트로닉스 332570 | 코스닥 증권정보 현재가 4,090 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,070 2025.08.21 개장전(20분지연) 관련기사 실적과 수급 모두 잡은 조선·방산, 하반기 주도주 되나[특징주]PS일렉트로닉스, 테슬라에 로보틱스·AI서버까지…역대 최대 성장세↑PS일렉트로닉스, 71억 규모 자사주 소각…"주주가치 제고" 전 종목 시세 보기 close , 삼기에너지솔루션즈 삼기에너지솔루션즈 419050 | 코스닥 증권정보 현재가 2,355 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,350 2025.08.21 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]삼기이브이, 수조원 규모 BMS케이블 '노다지'…기존 제품 대비 90% 절감삼기이브이, LG엔솔에 1437억 규모 전기 상용차용 배터리 부품 공급[특징주]삼기이브이, 전기차 핵심부품 무게 90% 절감…현대차 신기술 선정 전 종목 시세 보기 close , 한온시스템 한온시스템 018880 | 코스피 증권정보 현재가 3,690 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,630 2025.08.21 개장전(20분지연) 관련기사 "정상화까진 아직 시간이 필요한 한온시스템"[클릭 e종목]현대모비스, 세계 車부품사 6위…"전동화 위축에 공급망 변동"한온시스템, 글로벌 사업장서 '프로액티브 콘서트' 개최 전 종목 시세 보기 close , 아진산업 아진산업 013310 | 코스닥 증권정보 현재가 3,705 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,600 2025.08.21 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]아진산업, 1분기 영업익 274억…경량화 경쟁 속 '고강도 소재 성형기술' 부각[특징주]아진산업, 현대차 전기차 美 IRA 보조금 받아…아진USA 부각↑[특징주]아진산업, 윤 대통령 눈도장 '콱'…원전 육성 '우라늄 부국' 오작교 기대 전 종목 시세 보기 close , TP TP 007980 | 코스피 증권정보 현재가 2,035 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,040 2025.08.21 개장전(20분지연) 관련기사 개미만 산다.. 코스피 하락 확대는 '주춤'태평양물산, CB 전환가액 2380원→ 1855원'긴축 포비아' 개인 1.2조원 순매수에도 코스피 하락 마감 전 종목 시세 보기 close

