귀뚜라미그룹, 구리시에 인재 육성 장학금 5000만원 전달

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 19일 귀뚜라미그룹(회장 최진민)이 구리시 장학생 40명에게 총 5000만원의 장학금을 전달했다고 20일 밝혔다.

귀뚜라미그룹이 지난 19일 구리시에 구리시 장학생 40명에게 총 5000만원의 장학금을 전달한 후 기념촬영을 하고 있다. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

귀뚜라미그룹이 사회공헌 사업의 일환으로 진행한 이번 장학금 전달은 교육 기회 확대를 통해 지역사회 발전에 기여할 수 있는 미래 인재를 육성한다는 취지에서 마련되었다. 장학금은 중고등학생 30명에게는 각 100만원, 대학생 10명에게는 각 200만원이 지급됐다.

최진민 귀뚜라미그룹 회장은 "지역사회의 밝은 미래는 인재 양성에 달려 있다고 믿는다"며 "앞으로도 지속적으로 우수 인재 발굴과 지원에 최선을 다해 학생들이 사회 각 분야에서 훌륭히 성장할 수 있도록 든든한 후원자가 되겠다"고 약속했다.

이에 백경현 구리시장은 "구리시 청소년들이 꿈과 희망을 품고 학업에 전념할 수 있도록 뜻깊은 자리를 만들어주신 귀뚜라미그룹에게 진심으로 감사의 말씀을 드린다"며 "이번 장학금 수여식이 미래를 준비하는 우리 학생들에게 큰 힘이 될 것으로 확신한다"고 전했다.

귀뚜라미그룹은 귀뚜라미문화재단과 귀뚜라미복지재단을 통해 장학금 지원을 넘어 학술연구와 교육환경 개선, 사회복지시설 후원, 주거환경 개선 등 다방면의 공익사업을 전개해 오고 있다. 현재까지 567억 원을 사회에 기부했으며, 이를 통해 사회적 가치 실현에 앞장서고 있다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>