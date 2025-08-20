본문 바로가기
경찰, '선거 방해' 황교안 부정선거부패방지대 사무실 압수수색

변선진기자

입력2025.08.20 12:08

황교안 전 국무총리의 선거 방해 등 의혹을 수사하는 경찰이 강제수사에 착수했다.

황교안 전 국무총리가 11일 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 '윤석열 대통령 탄핵심판 7차 변론'에서 윤 대통령 변호인단으로 참석하고 있다. 2025.2.11. 강진형 기자

황교안 전 국무총리가 11일 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 '윤석열 대통령 탄핵심판 7차 변론'에서 윤 대통령 변호인단으로 참석하고 있다. 2025.2.11. 강진형 기자

서울경찰청 공공범죄수사대는 20일 오전 10시께부터 서울 용산구 부정선거부패방지대(부방대) 사무실을 압수수색해 내부 자료를 확보 중이라고 밝혔다. 부방대는 황 전 총리가 이끌고 있는 단체다.


앞서 중앙선거관리위원회는 지난 5월27일 부방대와 황 전 총리를 공직선거법상 유사기관 설치, 투·개표 간섭 및 방해 등 혐의로 고발한 바 있다. 경찰은 지난 6월 선관위 관계자를 불러 고발인 조사를 진행하며 본격적인 수사에 나섰다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr


