신영證, 부모가 먼저 알아야 하는 자녀 경제 교육 '퓨처 웰스 아카데미' 개최

신영증권 신영증권 001720 | 코스피 증권정보 현재가 123,800 전일대비 5,500 등락률 -4.25% 거래량 10,306 전일가 129,300 2025.08.20 11:39 기준 관련기사 [특징주]'대주주 기준 50억원 유지' 기대에 증권주 강세[특징주]기대 이하 '배당 분리 과세'…증권주 일제히 급락[특징주]'배당소득 분리과세 도입 기대감' 증권주 강세 전 종목 시세 보기 close 은 오는 9월3일 청담 APEX 프라이빗클럽에서 자녀의 올바른 경제관 형성을 위한 교육 프로그램 '퓨처 웰스 아카데미'(Future Wealth Academy)를 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 초등 고학년부터 중학생 자녀 또는 손자녀를 둔 우수 고객 및 신영증권 자산관리서비스인 'APEX패밀리서비스' 가입 고객을 대상으로 하며, 단순한 자산 승계를 넘어 자녀가 올바른 경제관을 바탕으로 스스로 자립할 수 있도록 돕는 부모의 역할과 교육 방향을 제시하는 자리가 될 전망이다.

행사는 총 2부로 구성된다. 1부에서는 서울대학교 교육학과 신종호 교수가 연사로 나서 '자녀의 성장을 지원하는 부모의 역할과 교육 방향'을 주제로 강연을 진행한다. 2부에서는 신영증권 김학균 리서치센터장이 '부모가 먼저 알아야 하는 자녀 경제 교육'을 주제로 경제 교육의 필요성과 시기별 지도 포인트, 투자 개념, 가정 내 실천 활동 등을 중심으로 구체적인 교육 방법을 제시할 예정이다.

신영증권 김대일 부사장은 "APEX패밀리서비스는 고객의 금융자산 관리를 넘어, 가족 전체의 삶의 질과 가치 향상을 목표로 하고 있다"며 "이번 프로그램을 통해 부모 세대가 먼저 올바른 경제관을 이해하고 이를 자녀에게 전달함으로써 미래 세대가 건강한 금융 생활을 할 수 있도록 지원하길 바란다"고 말했다.

이번 행사는 신영증권 담당 영업점을 통해 신청할 수 있으며 기타 자세한 상담은 전 영업점 또는 고객지원센터를 통해 가능하다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>