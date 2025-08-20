본문 바로가기
부산시교육청-부산외대, 외국어 교육 혁신 맞손

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.20 09:56

2026학년도부터 제2·특수외국어 멘토링 프로그램 확대 운영

부산시교육청(교육감 김석준)이 부산외국어대학교(총장 장순흥)와 손잡고 부산 지역 학생들의 제2외국어·특수외국어 교육을 강화한다.


두 기관은 지난 14일 '국제교육 진흥을 위한 업무협약'을 체결하고 글로벌 인재 양성을 위한 공동 기반 구축에 나서기로 합의했다고 20일 전했다.

이 협약은 올해 제정된 '부산광역시교육청 특수외국어 교육 진흥 조례'를 토대로 추진됐다. 이에 따라 2026학년도부터 제2외국어와 특수외국어 멘토링 프로그램이 한층 확대 운영된다.


특히 부산외대가 쌓아온 다국어 교육 역량과 인프라에, 부산시교육청의 행정 지원 체계가 결합하면서 외국어 교육 혁신을 위한 발판이 마련될 것으로 기대된다.


현재 부산시교육청은 초·중학생을 부산국제고·부산외고 학생과, 고등학생을 부산대·부산외대 대학생과 연결하는 멘토링 프로그램을 운영하고 있다. 독일어, 프랑스어, 스페인어, 일본어, 중국어 등 다양한 언어가 포함돼 있으며, 향후 아랍어·베트남어 등 특수외국어까지 단계적으로 확대될 예정이다.

김석준 교육감은 "대학의 우수한 교육 자원과 교육청의 안정적 행정 역량이 만나야 진정한 교육혁신이 가능하다"며 "이번 협력을 통해 부산 학생들의 글로벌 경쟁력을 끌어올리고 지역사회가 함께 성장하는 상생 모델을 만들겠다"고 강조했다.

부산시교육청.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
