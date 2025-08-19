본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

푸틴·젤렌스키 회담 어디서 열까…유럽은 고심 중

전진영기자

입력2025.08.19 21:30

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
AFP연합뉴스

AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 양자 회담을 어디서 열 것인가를 두고 여러 제안이 오가고 있다. 이런 가운데 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 19일(현지시간) 회담을 중립국인 스위스에서 열자고 촉구했다.


마크롱 대통령은 이날 프랑스 언론 LCI와의 사전 녹화 인터뷰에서 "회담이 유럽에서 열릴 것으로 예상된다"며 이같이 밝혔다.

마크롱 대통령은 "이건 단순 가설이 아니라 공동의 의지"라며 "(회담은) 중립국에서 열릴 것이며 따라서 스위스가 될 수도 있다. 나는 제네바를 주장한다"고 말했다. 그러면서 "다른 국가도 가능하다"며 "마지막으로 양자 회담이 열린 곳은 (튀르키예) 이스탄불이었다"고 부연했다. 러시아와 우크라이나는 지난 5월부터 지난달까지 이스탄불에서 세 차례 고위급 회담을 열고 포로 교환 등 일부 사안에 대해 합의한 바 있다.


앞서 레오 14세 교황은 양자 회담을 바티칸에서 주최할 의향이 있다고 언급했다. 그러나 러시아는 바티칸이 북대서양조약기구(NATO) 회원국인 이탈리아 안에 있으며, 이탈리아가 우크라이나를 지지하고 러시아에 대한 유럽연합(EU)의 제재에 동참하기 때문에 바티칸은 회담 장소로 적절치 않다는 뜻을 관철해왔다.


한편 스위스 정부는 회담을 개최할 준비가 돼 있다며 푸틴 대통령이 입국하더라도 국제형사재판소(ICC)가 발부한 체포영장을 집행하지 않겠다고 했다. 이냐치오 카시스 스위스 외무장관은 스위스 공영방송 SRF에 "푸틴 체포영장에도 불구하고 우리는 유럽 UN 본부 소재지라는 제네바의 역할로 회담을 열 수 있다"며 "물론 개최 여부는 강대국들 뜻에 달려 있다"고 밝혔다.




전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨쓰기' 가능해진다 '李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

“널 위해 오늘도 FLEX”…'펫플렉스' 4년새 35% ↑

폭염 필수템인데…우리 동네엔 왜 없지?

불닭 열풍 이어갈 차세대 K푸드 '소스'에 풍덩

정자 안에 텐트 치려고…바닥 뚫은 민폐 캠핑족

쇼핑백·박스·의자로 4자리 '찜'…금요일 한강공원 주차장 근황

삼성맨·은행원보다 낫다…한국 1등 찍자 반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

사망보험금을 연금처럼 당겨 쓸 수 있다고?

새로운 이슈 보기