푸틴·젤렌스키 회담 어디서 열까…유럽은 고심 중

블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 양자 회담을 어디서 열 것인가를 두고 여러 제안이 오가고 있다. 이런 가운데 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 19일(현지시간) 회담을 중립국인 스위스에서 열자고 촉구했다.

마크롱 대통령은 이날 프랑스 언론 LCI와의 사전 녹화 인터뷰에서 "회담이 유럽에서 열릴 것으로 예상된다"며 이같이 밝혔다.

마크롱 대통령은 "이건 단순 가설이 아니라 공동의 의지"라며 "(회담은) 중립국에서 열릴 것이며 따라서 스위스가 될 수도 있다. 나는 제네바를 주장한다"고 말했다. 그러면서 "다른 국가도 가능하다"며 "마지막으로 양자 회담이 열린 곳은 (튀르키예) 이스탄불이었다"고 부연했다. 러시아와 우크라이나는 지난 5월부터 지난달까지 이스탄불에서 세 차례 고위급 회담을 열고 포로 교환 등 일부 사안에 대해 합의한 바 있다.

앞서 레오 14세 교황은 양자 회담을 바티칸에서 주최할 의향이 있다고 언급했다. 그러나 러시아는 바티칸이 북대서양조약기구(NATO) 회원국인 이탈리아 안에 있으며, 이탈리아가 우크라이나를 지지하고 러시아에 대한 유럽연합(EU)의 제재에 동참하기 때문에 바티칸은 회담 장소로 적절치 않다는 뜻을 관철해왔다.

한편 스위스 정부는 회담을 개최할 준비가 돼 있다며 푸틴 대통령이 입국하더라도 국제형사재판소(ICC)가 발부한 체포영장을 집행하지 않겠다고 했다. 이냐치오 카시스 스위스 외무장관은 스위스 공영방송 SRF에 "푸틴 체포영장에도 불구하고 우리는 유럽 UN 본부 소재지라는 제네바의 역할로 회담을 열 수 있다"며 "물론 개최 여부는 강대국들 뜻에 달려 있다"고 밝혔다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr



