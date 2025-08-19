본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

국힘 당대표 마지막 토론…尹·전한길 놓고 '반탄 vs 찬탄' 격돌

문제원기자

입력2025.08.19 21:10

시계아이콘01분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김문수 "계엄 잘못됐지만 탄핵은 달라"
장동혁 "전한길, 우리 당 위해 열심히 싸워"
안철수·조경태, '전한길 단절' 재차 강조

국민의힘 전당대회를 사흘 앞두고 열린 마지막 당대표 후보자 TV토론회에서 4명의 후보가 윤석열 전 대통령의 비상계엄과 탄핵, 극우 성향 유튜버 전한길씨 등을 두고 거센 공방을 벌였다. 반탄(탄핵반대)파 김문수·장동혁 후보는 윤 전 대통령 탄핵 반대 입장을 유지했고, 찬탄(탄핵찬성)파 안철수·조경태 후보는 전씨 등과의 단절을 재차 강조했다.


국민의힘 당 대표 선거에 출마한 후보들이 19일 서울 중구 TV조선 스튜디오에서 열린 6차 전당대회 3차 텔레비전 토론회에 앞서 파이팅을 외치고 있다. 연합뉴스

국민의힘 당 대표 선거에 출마한 후보들이 19일 서울 중구 TV조선 스튜디오에서 열린 6차 전당대회 3차 텔레비전 토론회에 앞서 파이팅을 외치고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

김 후보는 19일 서울 중구 TV조선 스튜디오에서 열린 국민의힘 당대표 후보 3차 TV토론회에서 '비상계엄이 자유민주주의의 가치에 맞느냐'는 조 후보 질문에 "자유민주주의 헌법에 비상계엄이 대통령 (권한으로) 있지만 이번에는 잘못됐다"며 "윤 전 대통령이 책임지고 파면되고 갇혀 있다"고 말했다.

다만 김 후보는 '헌법재판소의 대통령 파면 결정이 정당하다는 뜻이냐'는 질문에는 "(헌재) 결정을 받아들이긴 하지만 모든 면에서 올바르다고 보지는 않는다"며 "더불어민주당이 탄핵을 찬성하는 것과 우리 의원들이 윤 전 대통령을 탄핵하는 것은 다른 문제"라고 설명했다.


특히 김 후보는 당대표가 되면 특검 수사 과정에서 윤 전 대통령 등에 대한 인권침해가 있었는지 진상조사를 하겠다고 밝혔다. 그는 "이재명 3대 특검에 의해 인권침해가 많다"며 "당대표가 되면 진상조사위원회를 즉시 구성해서 윤 전 대통령에 대한 인권침해가 무엇이 있었는지 진상조사하겠다"고 말했다.


장 후보 역시 탄핵 관련 질문에 "(헌재 결정은) 수용하지만 재판 절차가 불공정했고 방어권 보장이 안 된 것은 여러 차례 말했다"고 했다. 장 후보는 '탄핵 반대 당론 철회' 여부 질문엔 "저는 다시 돌아가도 탄핵 반대는 확고하다"며 "다른 정치적 방법으로 해결할 수 있는데, 탄핵에 찬성하는 것은 옳지 않았다"고 말했다.

장 후보는 '한동훈 전 국민의힘 대표와 전한길씨 중 재보궐 선거에 누구를 공천할 것이냐'는 질문에는 전씨를 택하면서 "전씨는 탄핵 때부터 우리 당을 위해서 함께 열심히 싸워온 분이고, 더불어민주당과 이재명 정권과도 열심히 싸우고 있다"며 "열심히 싸우고 있는 분에 대해서는 공천을 줄 수 있다"고 말하기도 했다.


장 후보는 조 후보를 겨냥해 "일전에 대통령 관저 앞에 갔던 45명을 우리 당에서 퇴출해야한다고 말했는데 만약 당대표가 되면 당론을 지속적으로 어기는 의원들을 어떻게 할 것이냐"고 공격하기도 했다. 조 후보가 "당대표가 되면 당론 제도를 없애겠다"고 답하자 장 후보는 "당의 어떤 운명을 결정하는 국면에서 지난번 탄핵처럼 전체 의원 수의 10%밖에 안 되는 분들이 당의 운명을 결정해도 되겠나"라고 따져 물었다.


한국사 강사 전한길 씨가 18일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사를 찾아 농성 중인 김문수 당 대표 후보와 웃으며 대화를 나누고 있다. 연합뉴스

한국사 강사 전한길 씨가 18일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사를 찾아 농성 중인 김문수 당 대표 후보와 웃으며 대화를 나누고 있다. 연합뉴스

원본보기 아이콘

안철수·조경태 후보는 전씨를 언급하며 김문수·장동혁 후보를 공격했다. 조 후보는 "오늘 토론회를 보면서 상당히 마음이 아픈 게 장 후보가 재보궐 선거에 공천할 후보로 전씨를 선택한 것을 보고 깜짝 놀랐다"며 "전씨는 윤어게인을 주창하는 분이고 그분이야말로 내란 동조 세력"이라고 비판했다.


안 후보는 김 후보를 겨냥해 "전씨가 농성장에서 '장 후보만 지지하는 건 아니다'라고 했다"며 "무례한 행동이라고 생각하지 않는가"라고 물었다. 이에 김 후보는 "전씨가 특정 후보를 지지하지 않았는데 지지한 것처럼 보도된 데 대해 해명하기 위해 왔었다"며 "무례하다기보다는 잘못된 것을 바로잡으려고 와서 해명한다고 생각했다"고 반박했다.


국민의힘 신임 지도부를 뽑는 전당대회는 오는 22일 충북 청주 오스코에서 열린다. 당대표 후보 중 과반 득표자가 나오지 않으면 오는 26일 결선 투표를 통해 당대표를 최종적으로 선출한다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨쓰기' 가능해진다 '李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

“널 위해 오늘도 FLEX”…'펫플렉스' 4년새 35% ↑

폭염 필수템인데…우리 동네엔 왜 없지?

불닭 열풍 이어갈 차세대 K푸드 '소스'에 풍덩

정자 안에 텐트 치려고…바닥 뚫은 민폐 캠핑족

쇼핑백·박스·의자로 4자리 '찜'…금요일 한강공원 주차장 근황

삼성맨·은행원보다 낫다…한국 1등 찍자 반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

사망보험금을 연금처럼 당겨 쓸 수 있다고?

새로운 이슈 보기