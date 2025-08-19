국민대 자회사 블루라이언스, AI 기반 건강 분석·예측 앱 ‘레드버튼’ 출시

건강검진 결과·동네 병원 진료 정보 기반 현실적이고 직관적인 건강 분석 제공

국민대학교(총장 정승렬)의 자회사 주식회사 블루라이언스(대표 지환국)가 인공지능(AI) 기반 건강 데이터 분석 및 예측 서비스인 '레드버튼'(RedButton)을 공식 출시했다고 밝혔다.

블루라이언스는 기존에 세무 데이터를 활용한 연말정산 분석 및 급여 예측 서비스 '블루버튼'을 운영해 온 기술창업 기업이다. 이번 신제품 출시는 국민대의 공공기술을 기반으로 건강 데이터 분야로의 사업을 확장한 블루라이언스가 선보이는 첫 서비스다.

블루라이언스의 '레드버튼'은 동네병원 진료기록과 국민건강검진 데이터를 기반으로 개인의 건강 취약 지점을 분석하고 AI가 건강기능식품과 보장성 보험 상품을 자동 추천하는 기능을 탑재한 모바일 애플리케이션이다. 기존의 유전자 기반 헬스케어 서비스와 달리 실질적인 의료 기록과 검진 결과를 분석에 활용함으로써 보다 현실적이고 직관적인 건강 분석이 가능하다는 점에서 차별화를 뒀다. 특히 질병 예측 알고리즘을 적용해 사용자가 자신의 건강 상태를 사전 인지하고 예방할 수 있는 기능도 강화했다.

블루라이언스는 이번 서비스를 통해 건강관리 사각지대에 놓인 직장인, 고령층 등 실질적 도움이 필요한 계층에 초점을 맞췄다.

지환국 블루라이언스 대표는 "레드버튼을 통해 개인 건강 데이터를 실질적인 예방 관리로 전환할 수 있는 계기를 마련했다"며 "생애주기 기반의 초개인화 서비스를 지속 개발해 국민 삶의 질 향상에 기여해 나가는 것이 우리의 목표"라고 전했다.

한편, ㈜국민대학교기술지주(이하 국민대기술지주)의 자회사인 블루라이언스는 작년 12월 국민대기술지주의 추천을 받아 중소벤처기업부의 TIPS(Tech Incubator Program for Startups)에도 선정되며 기술 창업 역량을 인정받고 사업 고도화를 추진 중이다.

이인형 국민대기술지주 대표이사는 "이번 레드버튼 출시가 블루라이언스의 사업 영역 확장과 성장에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 공공기술 사업화를 위해 힘써주시는 블루라이언스를 포함한 국민대학교기술지주 자회사에 실질적인 도움을 줄 수 있는 방안을 계속 고민해 나가겠다"고 전했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



