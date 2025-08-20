신규 상장 나선 종목에서 기회 찾아볼까? 주식자금이 더 필요하다면

최근 증시에서는 방산·조선·소재·의료기기 등 다양한 분야의 중소형 기업들이 잇따라 신규 상장에 나서며 투자자들의 관심을 받고 있다. 시장 내에서는 특정 업종 호황과 성장성을 기반으로 한 청약 흥행이 이어지면서, 투자 기회가 한층 넓어지고 있다는 평가가 나온다.

이러한 흐름은 단기 수익을 추구하는 개인 투자자뿐만 아니라, 레버리지를 활용해 더 큰 투자 효과를 기대하는 수요로도 이어지고 있다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, DSR 무관 상품에 연 4%대 최저금리 상품으로 다양한 선택지를!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 월 0.4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

한전기술 한전기술 052690 | 코스피 증권정보 현재가 83,200 전일대비 7,100 등락률 -7.86% 거래량 663,062 전일가 90,300 2025.08.20 11:26 기준 관련기사 [특징주]美 로열티 지급?…두산에너빌리티 등 원전株 약세[클릭e종목] "2Q 부진 한전기술, 한국형 원전 수출 확대 노려야"[특징주]한전기술, 4%대 약세…"원전 수혜 제한적" 전 종목 시세 보기 close , 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 167,750 전일대비 6,450 등락률 -3.70% 거래량 532,572 전일가 174,200 2025.08.20 11:26 기준 관련기사 연 4%대 최저금리 스탁론 출시…주식자금 활용 부담 확 낮췄다연 4%대 최저금리로 주식자금 고민 해결! 당일 실행, 대체거래소도 가능연 4%대 최저금리 주식자금, 대체거래소 이용자도 가능! 전 종목 시세 보기 close , 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 130,350 전일대비 1,550 등락률 -1.18% 거래량 239,341 전일가 131,900 2025.08.20 11:26 기준 관련기사 코스피, 외국인 매도에 3200선 내줘…코스닥도 800선 밑으로연 4%대 최저금리로 투자금을 4배까지? 대체거래소 이용자도 가능!코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘 전 종목 시세 보기 close , 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 310,000 전일대비 9,000 등락률 +2.99% 거래량 117,954 전일가 301,000 2025.08.20 11:26 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'연 4%대 최저금리 스탁론 출시…주식자금 활용 부담 확 낮췄다"韓바이오, 美 관세부과·약가인하 영향 적다" 전 종목 시세 보기 close , 에스와이스틸텍 에스와이스틸텍 365330 | 코스닥 증권정보 현재가 5,710 전일대비 100 등락률 -1.72% 거래량 1,513,914 전일가 5,810 2025.08.20 11:26 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 4배 투자금을? 대체거래소(NXT) 이용자도 가능![특징주]전진건설로봇, 두자릿수 반등…美·우크라 광물협정 임박 [특징주]우크라 재건 테마주 강세…삼부토건, 14%대 ↑ 전 종목 시세 보기 close

