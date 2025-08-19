부산시교육청, 수능 응시원서 21일부터 접수

온라인 사전입력 전면 도입



부산시교육청(교육감 김석준)은 오는 21일부터 다음 달 5일까지 지역 고등학교와 5개 교육지원청에서 2026학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수를 실시한다.

접수 시간은 오전 9시부터 오후 5시까지며 토요일과 공휴일은 접수하지 않는다.

올해부터는 수능원서 온라인 사전입력시스템이 전국에 전면 도입된다. 수험생은 해당 누리집에서 응시 정보를 직접 입력하고 응시수수료를 납부할 수 있다. 다만 사전 입력 후에도 반드시 현장 접수처를 방문해 본인 확인 절차를 거쳐 접수증을 발급받아야 접수가 완료된다.

시교육청은 온라인 시스템 활용이 어려운 수험생을 위해 기존과 같이 현장 접수도 병행한다. 이 경우 신분증, 여권용 규격 사진(3.5×4.5㎝) 2매, 응시수수료 등을 준비해야 하며, 시험편의 제공을 희망하는 수험생은 관련 증빙서류를 지참해 반드시 현장 접수해야 한다.

응시원서는 원칙적으로 본인이 직접 접수해야 하지만 △장애인 △수형자 △군 복무자 △장기 입원 환자 △해외 거주자(해외 여행자는 제외) 등은 증빙서류 제출 시 대리 접수가 가능하다.

부산지역 고등학교 졸업 예정자와 졸업자는 재학(출신) 고교에서 접수할 수 있으며, 타 시·도 졸업자와 검정고시 합격자는 주소지 관할 교육지원청에서 접수 가능하다. 시험편의 제공 대상자는 출신(재학) 학교를 통해 부산남부교육지원청에 접수해야 한다.

응시수수료는 선택 영역 수에 따라 △4개 영역 이하 3만7000원 △5개 영역 4만2000원 △6개 영역 4만7000원이며, 국민기초생활수급자·법정차상위계층·한부모가족지원대상자는 수수료 면제를 받을 수 있다.

수험생들은 접수 후 11월 12일 오전 10시 접수처에서 수험표를 수령해야 하며, 같은 날 오후 2시 전까지 시험장을 방문해 위치를 확인해야 한다. 2026학년도 수능시험은 11월 13일 시행되며 성적통지표는 12월 5일 배부된다.





