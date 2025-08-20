본문 바로가기
[Invest&Law]법무법인 지평, 李정부 핵심과제 AI 경영 세미나 개최

곽민재기자

입력2025.08.20 09:07

시계아이콘00분 31초 소요
법무법인 지평이 이재명 정부 핵심 국정과제인 인공지능(AI)을 화두로 하는 세미나를 개최한다. 주제는 '기술 경영 시대와 법률서비스의 미래'다. 이번 세미나는 20일 오후 3시 지평본사 그랜드센트럴 B동 3층 오디토리엄에서 열린다.


지평 제공.

지평 제공.

이날 행사에서는 정상조 서울대학교 법학전문대학원 명예교수가 '기술과 법의 연결, 기술법의 현황과 과제'를 발표한다. 심현철 KAIST 전기전자공학부 교수는 '인공지능 기술 실용화의 현재와 미래'를 주제로 발제한다. 윤정원 AWS(아마존 웹서비스 코리아) 공공부문 대표는 '글로벌 기업의 AI 경영 전략과 데이터 보호'를, 김윤선 특허법인 지평 파트너변리사와 김범희 법무법인 지평 파트너변호사는 '성공적 기술 경영을 위한 컨설팅 및 법률 대응'을 주제로 발제할 예정이다.

지평기술센터장인 김범희 변호사는 "외국의 경우 최고기술담당자(CTO)가 회사를 대표해 성장전략을 발표하는 등 기업 경영에서 기술의 영향력이 무한히 확장되며 기술과 법률, 경영 전문가가 함께 통합하는 것이 더욱 중요해지고 있다"며 "기술 경영의 주요 이슈와 성공적 대응 사례를 함께 살펴보고, 고객 기업의 기술 경영을 지원하는 조력자로서 실무적으로 의미 있는 통찰을 나누는 계기가 되기를 기대한다"고 했다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
