"군인이 러버콘인가"…땡볕에 주차자리 맡는 군인 영상에 '시끌'

박지수인턴기자

입력2025.08.19 08:53

'주차자리' 맡는 군인 영상에 화제
간부수첩 추정 물건 들고 있기도

군복을 입은 남성이 경기도의 한 행정복지센터 주차장에서 자리를 맡고 있는 모습. 온라인 커뮤니티 캡처

경기도의 한 행정복지센터 주차장에서 자리를 맡고 있는 군인 영상이 공개돼 화제다. 해당 영상에는 군복을 입은 군인이 빈 주차공간에 서 있었고, 간부수첩으로 보이는 수첩을 들고 지나가는 운전자에게 다른 곳에 주차해 달라고 수신호를 보내고 있었다.


최근 여러 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 경기도 평택의 한 행정복지센터 주차장에서 촬영됐다는 영상이 게재됐다. 해당 영상에서 군인으로 추정되는 남성은 차량이 다가오자 주차가 어렵다는 듯 손을 흔드는 모습이 담겼다.

특히 남성이 왼손에 간부수첩으로 보이는 물건을 들고 있는 것을 보고 간부 차량을 주차하기 위해 미리 서 있던 게 아니냐는 추측도 나왔다. 해당 지역은 용산 미군기지에서 이전한 주한미군의 육군기지 캠프 험프리스가 위치한 곳이다.


누리꾼들은 "인간 러버콘도 아니고 저게 뭐냐", "주차 자리 지키려고 군대 보냈나", "땡볕에 서 있는 걸 보니 안쓰럽다" 등의 반응을 보였다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
