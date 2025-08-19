뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한...
[속보]트럼프 "당사국, 영토 교환 가능성 논의해야"
2025년 08월 19일(화)
"2만원 육박, 비싸도 줄 서서 사먹었는데"…냉면·콩국수서 기준치 수십 배 대장균
가게 들어오며 '충성!' 외치던 이들…식사 중 뛰쳐나가 벌인 일
대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한 '임대형 택지공급'
"수돗물 온도가 이상해요" 훌쩍 늘어난 민원…현장 조사해 보니
간편하게 집에서 마신 커피 '화들짝'…당뇨 위험 높이는 '조용한 독' 경고
"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업
'하루 2조원 쏠쏠하네'…"월요일을 공휴일로" 깜짝 연구결과
'최악 노동법 위반' 800억대 벌금 나왔다…직원 1800명 해고한 이 항공사
"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장