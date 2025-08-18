뉴욕증시, 장 초반 보합세…파월 잭슨홀 연설·우크라戰 종전 협상 주목

파월 22일 잭슨홀 연설…금리인하 신호 주나

7월 FOMC 의사록은 20일 공개

홈디포·월마트·타깃 등, 이번 주 실적 발표

우크라이나 전쟁 평화 협정 논의도 주목

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 18일(현지시간) 장 초반 보합세다. 투자자들은 지난주 랠리 후 숨 고르기에 들어가며 이번 주 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장의 잭슨홀 연설, 우크라이나 전쟁 평화 협정 논의 진전 여부를 주목하고 있다.

이날 뉴욕 주식 시장에서 오전 9시37분 현재 블루칩 중심의 다우존스30산업평균지수(다우지수)는 전 거래일보다 14.2포인트(0.03%) 상승한 4만4960.32를 기록 중이다. 대형주 중심의 S&P500지수는 0.51포인트(0.01%) 내린 6449.29, 기술주 중심의 나스닥지수는 7.435포인트(0.03%) 오른 2만1630.412에 거래 중이다.

최근 금리 인하 기대로 증시가 랠리를 이어간 가운데 시장의 관심은 오는 21~23일 열리는 잭슨홀 미팅으로 향한다. 파월 의장은 오는 22일 오전 10시에 예정된 연설에서 향후 경제 전망과 통화정책 방향에 대한 단서를 제시할 전망이다. 고용 둔화가 이어지는 상황에서 파월 의장이 통화완화 재개 신호를 줄지, 만약 그렇다면 인하 폭과 속도가 얼마나 될지가 주목된다. 지난해 잭슨홀 연설에서 파월 의장은 정책 조정 시기 도래를 언급했고, 이후 한 달 만에 0.5%포인트의 금리 인하를 단행했다. 일각에서는 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 전 8월 물가와 고용 지표 발표가 남아 있어 파월 의장이 신중한 태도를 보일 것이란 관측도 나온다.

현재 시장은 9월 0.25% 금리 인하를 기정사실로 보는 분위기다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 Fed가 현재 연 4.25~4.5%인 기준금리를 0.25%포인트 내릴 가능성은 이날 기준 85.1%에 달한다.

파월 의장의 잭슨홀 연설에 앞서 20일에는 7월 FOMC 의사록이 공개된다. 이를 통해 투자자들은 위원들의 금리 논의 흐름과 내부 분위기를 확인할 수 있다. 지난달 회의에서는 미셸 보먼 Fed 부의장과 크리스토퍼 월러 Fed 이사가 0.25%포인트 금리 인하를 주장하며 다수의 금리 동결 결정에 반대표를 던졌다. 통상 만장일치로 이뤄지는 FOMC 금리 결정에서 복수의 반대표가 나온 건 32년 만이었다.

이번 주에는 파월 의장을 비롯해 보먼 의장, 월러 이사, 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 등 Fed 주요 인사들의 발언도 이어질 예정이다. Fed 내부에서 완화론과 신중론이 엇갈리는 상황에서 시장은 이들의 메시지를 통해 향후 금리 정책 방향을 가늠할 것으로 보인다.

기업 실적 발표도 예정돼 있다. 홈디포, 로우즈와 같은 대형 건축자재 유통업체와 월마트, 타깃 등 주요 소비재 기업들이 성적표를 내놓는다. 시장조사업체 팩트셋에 따르면 S&P500 편입 기업 중 92%가 실적을 발표했고 이 가운데 82%가 월가 예상치를 웃돌았다.

지정학적 변수도 증시에 영향을 미칠 전망이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 유럽 정상들을 만나 최근 미-러 정상회담 의제를 토대로 우크라이나 전쟁 종식을 위한 평화 협정 체결을 논의할 예정이다. 트럼프 대통령은 우크라이나에 북대서양조약기구(NATO·나토)식 집단방위 형태의 안전 보장을 제공하는 대신 러시아가 요구하는 영토 교환을 수용하라고 젤렌스키 대통령을 압박할 것으로 보인다.

국채 금리는 보합권에서 움직이고 있다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 전거래일 대비 1bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.31%, 2년 만기 미 국채 금리는 전일 수준인 3.75%에 거래 중이다.

종목별로는 테슬라가 0.68% 상승 중이다. 이 회사는 영국에서 판매 부진으로 리스 차량 가격을 40% 할인한다는 보도 후 개장 전 거래에서 약세를 나타냈지만 다시 오름세다. 노보 노디스크는 비만 치료제인 위고비가 미 식품의약국(FDA)에서 간질환 치료제로 승인받았다는 소식에 4.83% 강세를 나타내고 있다. 인사 소프트웨어 업체인 데이포스는 사모펀드에 인수돼 상장폐지될 가능성이 거론되면서 25.97% 치솟는 중이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



