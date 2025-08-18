본문 바로가기
엔씨소프트, 신작 'LLL' 정식 명칭 '신더시티' 확정

노경조기자

입력2025.08.18 16:06

내년 출시 목표로 개발 중

엔씨소프트는 개발 스튜디오 빅파이어 게임즈의 신작 'LLL' 정식 명칭을 '신더시티(CINDER CITY)'로 확정했다고 18일 밝혔다.


'신더시티'. 엔씨소프트 제공

'신더시티'는 PC·콘솔에서 플레이 가능한 다중접속(MMO) 택티컬 슈터(전략 강조 슈팅) 장르 신작이다. 내년 론칭을 목표로 개발 중이다.

23세기 미래 기술과 21세기 현재가 공존하는 공상과학(SF) 대체 역사 세계관을 기반으로 하며, 언리얼 엔진5로 구현한 역동적인 그래픽과 심리스 오픈월드가 특징이다. 서울 삼성·논현동 등 실제 장소를 바탕으로 그린 도시 배경과 총기 작동 원리를 반영한 실감 나는 전투 감각 등도 눈길을 끈다.


배재현 빅파이어 게임즈 대표는 "'신더시티'는 심각한 위기에 직면한 미래의 인류가 잿빛 폐허가 된 도시에서 희망의 불씨로 세상을 구한다는 의미를 담은 게임명"이라며 "글로벌 이용자를 만족시키기 위해 개발에 최선을 다하겠다"고 말했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
