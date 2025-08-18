본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]파인엠텍, 삼성 폴더블폰 美시장서 애플 추격 소식에 강세

장효원기자

입력2025.08.18 15:06

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[특징주]파인엠텍, 삼성 폴더블폰 美시장서 애플 추격 소식에 강세
AD
원본보기 아이콘

파인엠텍 이 강세다. 삼성전자가 신제품 폴더블 스마트폰 출시와 함께 미국 시장에서 애플을 추격하고 있다는 소식 영향으로 풀이된다.


18일 오후 3시5분 기준 파인엠텍은 전일 대비 9.64% 상승한 1만580원에 거래되고 있다.

연합뉴스 및 미국CNBC에 따르면 시장조사업체 캐널리스는 올 2분기 삼성전자 스마트폰의 미국 시장 점유율이 출하량 확대에 힘입어 31%로 1년 전의 23% 대비 상승했다고 분석했다. 같은 기간 애플의 미국 시장 점유율은 56%에서 49%로 하락한 것과 대조된다.


삼성전자 스마트폰의 약진은 도널드 트럼프 미 행정부의 관세정책 영향을 상당 부분 받았지만, 경쟁사인 애플에 비해 다양한 가격대에서 다양한 폼팩터의 제품군을 제공하는 역량을 반영하고 있다고 이 방송은 평가했다.


특히 삼성전자가 지난달 신제품 폴더블 스마트폰인 갤럭시 폴드7과 플립7을 출시하면서 지난 2014년 미국 시장 패권을 둘러싼 삼성전자의 도전과 애플의 대응이 재현될 수 있다고 CNBC는 분석했다.

한편 파인엠텍은 폴더블 디스플레이 모듈용 기구 부품인 백플레이트 모듈과 내장 힌지를 생산하는 기업으로, 전체 매출의 약 87%가 해외에서 발생하고 있다. 한용희 그로쓰리서치 연구원은 "단기적인 성장 동력은 올해 하반기 삼성전자의 7세대 폴더블폰 출시이며, 장기적으로는 내년 북미 업체의 폴더블 시장 진출이 주요 모멘텀이 될 것"이라고 진단했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

네이버 男 평균 연봉 1억 찍는 동안 카카오는…

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

'하루 2조원 쏠쏠하네'…"월요일을 공휴일로" 깜짝 연구결과

"김건희도 계엄 공동책임, 위자료 내라" 1만2000명 尹부부에 손배소

농성 중 체조·당원에 호통…국힘 전대 막판 변수는

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

특검 "김건희, 대부분 진술거부권…간혹 '모른다, 기억 안 난다' 답변"

새로운 이슈 보기