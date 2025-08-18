한국기술교육대, 홍콩 국제 로봇대회 전 종목 휩쓸다



4개 팀 모두 만점 기록…금·은·동 석권하며 글로벌 경쟁력 과시



한국기술교육대학교 학생들이 16일(토)~17일(일) 양일간 홍콩직업교육대학교에서 개최된‘2025 Robogames Hong Kong’대학부 물류자동화부문에서 금메달, 은메달, 동메달을 수상했다. AD 원본보기 아이콘

한국기술교육대학교(KOREATECH·총장 유길상)가 홍콩에서 열린 국제 로봇경진대회에서 압도적인 성과를 거두며 세계 무대에서 존재감을 과시했다.

18일 한기대에 따르면 지난 16~17일 홍콩직업교육대학교에서 열린 '2025 Robogames Hong Kong'에 대학부 물류자동화 부문(Logistics 2 - Block Sorting) 4개 팀(12명)을 출전시켜 모두 100점 만점을 기록했다.

동일한 점수일 경우 규정에 따라 수행 시간으로 순위를 결정해서 ▲금메달 로보로보팀(서동욱·박상혁·서희찬), ▲은메달 티미룸팀(김예진·이세연·길현서), ▲동메달 나야메카팀(이형서·김윤기·김현수)과 코리아텍배팀(정현욱·김호영·이강현)이 각각 수상했다.

이번 대회는 홍콩직업교육대학교 주최, 홍콩과학기술대학교(HKUST)와 WETD Robotics 공동 주관으로 진행됐으며, 한국·홍콩·대만 3개국에서 212개 팀, 296명이 참가해 8개 종목에서 치열한 경쟁을 벌였다.

한편 한국기술교육대는 지난해 국내 WCRC 로봇대회에서도 과학기술정보통신부 장관상, 특허청장상, 국가기술표준원장상을 수상한 데 이어 국제무대에서도 성과를 거두며 로봇공학 분야 선도 대학으로 입지를 강화했다.





