인턴제 폐지하는 대형 로펌들 우수 로스쿨생 선점 나서

업계 수시·상시 채용 확대 추세

2025년 신입·경력 변호사 채용의 특징은 '인턴십'과 '근속 가능성', '수시·상시 채용 확대'로 요약된다. 일부 대형 로펌은 인턴 프로그램을 전격 폐지하고 우수 자원 '입도선매'에 나섰다. 중소형 로펌은 대체로 장기 근속 가능성을 면밀히 살피는데, 이를 위해 일부는 인턴십 제도를 도입하기도 했다. 부티크 로펌은 전문 분야 적합성을 주요 평가 기준으로 삼았다. 신입이든 경력이든 '공채' 개념이 흐려지고 수시·상시 채용이 확대되고 있다는 점도 특징이었다.

법무법인 광장, 세종, 바른 로고. AD 원본보기 아이콘

광장·세종·바른, 인턴십 폐지

법무법인 광장과 세종, 바른은 최근 인턴 프로그램을 없애고 신입 변호사 채용 절차를 간소화했다. 제한된 시간 내 더 많은 지원자를 만나고 우수한 인재를 조기에 확보하기 위해서다. 당초 채용 연계형 인턴십을 운영했던 까닭은 지원자를 밀도 있게 관찰하고 평가하기 위해서였는데, 적어도 일주일 이상 인턴십을 진행하는 사이 우수 자원이 경쟁 로펌에 입사가 확정돼 본의 아니게 인재를 뺏기는 상황이 생겼다. 로스쿨생들도 '인턴으로 잘해야 뽑힌다'는 부담이 있었다.

광장은 로스쿨 16기부터 인턴십을 운영하지 않는다. 대신 겨울방학에 로스쿨 1학년을 대상으로 서류·심층 면접 중심의 '얼리컨펌 제도'를 도입했다. 팀별 수요에 따른 수시 채용도 고려 중이다. 광장은 1~2주 인턴십을 통한 선발을 가장 늦게까지 유지했지만, 경영진 논의 끝에 우수 인재 선점을 위해 채용 제도를 개편했다. 광장은 개편된 방식이 정착되면 지원자의 중복 합격 부담과 로펌의 행정 부담을 모두 줄일 것으로 보고 있다. 세종도 로스쿨 15기부터 인턴십을 폐지하고 서류·면접 중심으로 채용한다. 인턴십은 적극적 지원자 중심이라는 한계가 있고, 면접만으로도 성향 파악이 가능하다는 판단에서다.

바른도 지원자 부담 완화와 다양성 확보를 위해 채용 연계형 인턴 제도를 없앴다. 그동안 '바른 고시'라고 불리던 필기시험도 과감히 폐지했다. 바른 관계자는 "'(이런 저런 채용 절차로) 일정이 맞지 않아서 바른에는 지원을 포기했다'는 사례도 있었고, 채용 절차를 재검토 해 달라는 요청도 있었다"며 "앞으로는 심층 면접을 통해 지원자의 역량을 평가할 방침"이라고 말했다.

인턴십 폐지로 서류 심사에서 상위권 로스쿨 출신 쏠림 현상이 커지고, 학업 성적 비중이 높아질 수 있다는 우려가 제기된다. 이는 '로스쿨 반수·재수' 현상을 심화시킬 수 있다. '입도선매' 경쟁이 격화되면 다른 대형 로펌도 인턴십을 폐지하는 '도미노 현상'이 발생할 수 있다. 한 대형 로펌에서 채용을 담당하는 변호사는 "서류상 출신 학교 비중이 커질 수밖에 없다"며 "단순 정량 평가에 경도되지 않으려면 면접을 강화해야 한다"고 말했다.

중소형, '근속·융화' 중시

중소형 로펌은 '오래 함께할 수 있는 사람'을 주요 선발 기준으로 꼽았다. 변호사들은 이직이 잦은데, 이런 경향은 대형 로펌 소속보다는 중소형 로펌 소속에서 두드러진다.

근무 여건이 낫고, 보다 크고 다양한 업무를 경험할 수 있는 큰 로펌으로 몸값을 키워 옮기려는 욕구 때문이다. 변호사들의 잦은 이직은 업무 연속성과 조직 안정성을 흔들 수 있어 중소형 로펌은 채용 때부터 신경을 안 쓸 수가 없다.

백경태(39·변호사시험 3회) 법무법인 신원 변호사는 "함께 일할 때 시너지가 날 인재를 찾는다"고 말했다. 신원은 10년 이상 근속자에게 '황금 열쇠'를 수여한다. 최근 5년간 채용한 9명 중 이직자는 1명뿐이다. 법무법인 화현도 '지속적인 관계'를 채용 기준으로 삼아 왔다. 최근 5년간 신입 변호사 퇴사자는 1명뿐이다. 법무법인 창천 역시 당장 두각을 드러내지 못할지라도 소속한 곳에서 주인의식을 가진 지원자를 선호한다.

부티크 로펌은 전문 분야 적합성이 가장 중요하다. 스타트업·IT에 특화된 법무법인 세움은 산업에 대한 애정과 이해를, 국제중재 전문 로펌 피터앤김은 다양한 배경·시각과 승부욕·팀워크를 중시한다.

서하연 법률신문 기자

조한주 법률신문 기자

