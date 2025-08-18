본문 바로가기
미래에셋 'TIGER 코리아원자력 ETF' 상장

박형수기자

입력2025.08.18 13:31

미래에셋자산운용은 한국 원자력 산업에 투자하는 'TIGER 코리아원자력' 상장지수펀드(ETF)를 19일 신규 상장한다. 올해 들어 국내 주식시장 상승을 주도하는 조선, 방산, 원전 산업에 투자하는 테마형 ETF 라인업은 완성했다.


미래에셋운용은 18일 웹세미나를 열고 "두산에너빌리티와 현대건설 등 K원전 수출 밸류체인(공급·유통망)에 집중해서 투자하는 ETF를 선보인다"고 소개했다.

정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부장은 "AI 산업 호황으로 필수 인프라인 데이터센터가 기하급수적으로 늘어나고 있다"며 "전력 수요가 폭증해 재생에너지로는 감당할 수 없을 것"이라고 말했다.


그는 "미국 내 AI로 인한 전력 수요가 지난해 8테라와트시(TWh, 1조와트/h)에서 2030년 652TWh로 81배 이상 급증할 것"이라며 "빅테크는 탄소중립 달성을 위해 재생에너지 발전을 선호해왔으나 안정적으로 데이터센터를 운영하는 데 한계가 있다"고 설명했다. 아울러 "청정성, 안정성, 효율성을 모두 갖춘 원자력을 중심으로 비상대책을 마련하는 중"이라고 덧붙였다.


정 본부장은 "미국 안보상 중국과 러시아를 제외한 선택지 중 한국은 상대적으로 우수한 시공능력과 가격, 그리고 신뢰도를 보유하고 있다"고 강조했다. 이어 "미국의 소형모듈원자로(SMR) 설계기업과 실제로 계약을 맺거나 독점 제휴를 한 상장사는 두산에너빌리티와 현대건설"이라고 설명했다.

두산에너빌리티는 원자로, 증기발생기, 냉각재 펌프 등 핵심 원전 장비를 생산한다. 차세대 원전인 SMR를 위탁 생산하는 'SMR 파운드리'로 성장하고 있다. 현대건설은 한국형 원전을 총 24기 시공해 업계 최다 실적을 보유하고 있으며, 원전 수출 건설사로 세계적 인지도가 높다.


TIGER 코리아원자력 ETF는 두산에너빌리티와 현대건설을 각각 26.5%와 23.2% 편입했다.


미래에셋자산운용이 앞서 출시한 'TIGER 조선TOP10' ETF와 'TIGER K방산&우주' ETF는 각각 순자산 5000억원, 3000억원을 돌파했다.


동시에 조선·방산·원자력 주도주에 투자하고 싶은 투자자에게 'TIGER 200 중공업' ETF를 추천했다. 두산에너빌리티, HD한국조선해양, 현대로템 등에 투자하는 ETF다.


박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

