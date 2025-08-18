본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

한국인 발길 가장 많았다… 장자제 해외 관광객 72만 명 돌파

정진기자

입력2025.08.18 11:08

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
장자제 국가삼림공원 십리화랑을 찾은 해외 관광객들이 기암 봉우리를 배경으로 기념촬영을 하고 있다. CMG

장자제 국가삼림공원 십리화랑을 찾은 해외 관광객들이 기암 봉우리를 배경으로 기념촬영을 하고 있다. CMG

AD
원본보기 아이콘

중국 후난성 장자제가 국제 관광지로서의 입지를 넓히고 있다. 장자제 당국은 올해 1월부터 7월까지 해외 관광객이 72만 2300명에 달했다고 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간보다 14.2% 증가한 수치다. 같은 기간 관광 지출은 3억 7600만 달러로 16.4% 늘었다.


특히 한국은 여전히 장자제를 찾는 해외 관광객 가운데 가장 큰 비중을 차지했다. 올 1~7월 동안 약 23만 8000명의 한국인이 장자제를 방문했는데 이는 전체 해외 관광객의 3분의 1에 가까운 규모다.

그 외 홍콩, 타이완, 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 미국, 태국, 러시아, 프랑스 등이 주요 방문국으로 꼽혔다.


유럽과 미주 지역에서도 증가세가 두드러진다. 미국 관광객은 2만 8000명으로 전년 대비 36% 늘었고 독일은 1만 명 이상으로 79% 증가했다. 이탈리아는 9600여 명으로 두 배 이상 증가하며 가장 높은 성장률을 보였다.


장자제는 국제선 항공 노선 확대, 해외 여행사와의 협력, 각종 홍보 활동을 통해 관광 시장 다변화를 추진하고 있다. 또한 산악 스포츠 대회, 번지점프 등 체험형 관광 프로그램을 확대하고 교통·숙박·결제 환경을 개선해 외국인 관광객 편의를 높이고 있다는 설명이다.


※본 기사는 CMG중국통신으로부터 제공 받아 작성된 기사입니다.



정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"광복 80주년 영상에 일본 철도라니"…비판 폭주에 '비공개 전환'

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

"사막에 시한폭탄이 나타났다"…'이것' 급증에 라스베이거스 화들짝

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

김건희 특검, ‘金·김예성·건진법사’ 동시 소환 조사… 대질신문 가능성

새로운 이슈 보기