경제6단체 "노란봉투법, 사용자 범위 유지하고 사업경영상 결정은 노동쟁의에서 빼야"

국회서 공동성명 발표하며 수정 요구

1년간 시행 유예 통해 노사 의견수렴 요구

경제 6단체는 18일 노란봉투법(노동조합법 2·3조 개정안)과 관련해 사용자의 범위를 현행법대로 유지하고, 노동쟁의 대상에서 사업경영상 결정은 제외하는 내용 등을 담은 수정안을 마련해야 한다고 촉구했다.

손경식 경총 회장 등 경제 6단체장은 이날 국회에서 김형동·조지연 국민의힘 의원과 함께 기자회견을 열어 '노동조합법 개정안 수정 촉구 경제6단체 공동성명'을 발표했다. 경제계는 성명을 통해 "경제계는 불법파업에 대한 손해배상이 근로자들에게 부담이 된다는 노란봉투법의 취지에 따라 손해배상액의 상한을 시행령에서 별도로 정하고, 급여도 압류하지 못하도록 대안을 만들어 국회에 적극적으로 제시했다"며 "그 대신 사용자 범위 확대와 노동쟁의 개념 확대를 내용으로 하는 노동조합법 제2조 개정에 대해서는 우리 제조업의 근간을 흔들 수 있는 만큼 현행법을 유지해달라고 호소했다"고 밝혔다.

이들은 국회에서 처리가 예상되는 노란봉투법과 관련해 "사용자 범위는 현행법을 유지해 달라"고 요청했다. 이들은 법안 개정 시 "수십, 수백 개의 하청업체 노조가 교섭을 요구한다면 원청 사업주는 건건이 대응할 수가 없어 산업현장은 극도의 혼란상태에 빠질 것"이라고 우려했다.

아울러 노동쟁의 개념 확대와 관련해서도 "사업경영상 결정은 반드시 제외해달라"고 요구했다. 이들은 "개정안은 근로조건에 영향을 미치는 사업경영상 결정까지 노동쟁의 대상으로 삼고 있다"면서 "산업구조조정은 물론 해외 투자까지 쟁의 행위 대상이 된다면 우리 기업들이 치열한 글로벌 경쟁에서 정상적으로 사업을 영위하기 어렵다"고 주장했다.

아울러 1년간의 시행 유예도 요청했다. 이들은 "최소한 1년간의 시간을 가지고 노사 의견을 충분히 수렴해 산업현장의 혼란을 최소화할 수 있는 방안을 마련해야 한다"고 당부했다.

손 회장은 기자회견 후 기자들과 만난 자리에서 "노란봉투법이 통과된다면 기업들의 해외 투자가 더 많이 늘고, 국내 투자는 원활히 이뤄지지 못할 것이라는 우려가 있다"며 "기업들을 바깥으로 내보내지 말고 국내에서 더 많은 일자리를 만들 수 있도록 해달라"고 말했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



