용인시산업진흥원, AI·반도체·바이오헬스 특화센터 입주기업 모집

경기도 용인시산업진흥원은 인공지능(AI)·반도체 특화센터와 바이오헬스 특화센터 입주기업을 오는 26일까지 모집한다.

진흥원은 지난해부터 영덕동에 AI·반도체 특화센터를 운영하고 있으며, 올해는 동백동에 바이오헬스 특화센터를 가동해 관련 분야 유망 창업기업 발굴에 나서고 있다.

입주기업에는 사무공간 제공 외에 사업화 지원, 투자 연계, 네트워크 구축 등 다양한 혜택이 주어진다. AI·반도체 분야는 ㈜킹고스프링이, 바이오·헬스케어 분야는 카이스트청년창업투자지주(KVI)가 각각 액셀러레이팅을 맡아 기업 맞춤형 성장 전략, 전문 멘토링, 투자자 연계, 데모데이 등을 제공한다.

모집 대상은 디지털 헬스케어, 의료기기, 제약·바이오 등 바이오헬스 전 분야와 AI·반도체 관련 업종을 영위하고 있는 예비 창업자 및 창업 7년 미만 기업이다. 모집 규모는 AI·반도체 특화센터 3개 호실, 바이오헬스 특화센터 7개 호실이다.

김홍동 용인시산업진흥원장은 "이번 바이오헬스 특화센터 운영을 통해 우수한 기술력과 성장 가능성을 지닌 기업을 적극적으로 지원해 지역 바이오헬스 산업 활성화에 기여하겠다"고 말했다.

자세한 사항은 진흥원 홈페이지나 용인기업지원시스템에서 확인할 수 있다.





