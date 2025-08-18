본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

용인시산업진흥원, AI·반도체·바이오헬스 특화센터 입주기업 모집

정두환기자

입력2025.08.18 10:33

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전문 엑셀러레에터와 맞춤형 성장 지원

경기도 용인시산업진흥원은 인공지능(AI)·반도체 특화센터와 바이오헬스 특화센터 입주기업을 오는 26일까지 모집한다.

용인시산업진흥원, AI·반도체·바이오헬스 특화센터 입주기업 모집
AD
원본보기 아이콘

진흥원은 지난해부터 영덕동에 AI·반도체 특화센터를 운영하고 있으며, 올해는 동백동에 바이오헬스 특화센터를 가동해 관련 분야 유망 창업기업 발굴에 나서고 있다.


입주기업에는 사무공간 제공 외에 사업화 지원, 투자 연계, 네트워크 구축 등 다양한 혜택이 주어진다. AI·반도체 분야는 ㈜킹고스프링이, 바이오·헬스케어 분야는 카이스트청년창업투자지주(KVI)가 각각 액셀러레이팅을 맡아 기업 맞춤형 성장 전략, 전문 멘토링, 투자자 연계, 데모데이 등을 제공한다.

모집 대상은 디지털 헬스케어, 의료기기, 제약·바이오 등 바이오헬스 전 분야와 AI·반도체 관련 업종을 영위하고 있는 예비 창업자 및 창업 7년 미만 기업이다. 모집 규모는 AI·반도체 특화센터 3개 호실, 바이오헬스 특화센터 7개 호실이다.


김홍동 용인시산업진흥원장은 "이번 바이오헬스 특화센터 운영을 통해 우수한 기술력과 성장 가능성을 지닌 기업을 적극적으로 지원해 지역 바이오헬스 산업 활성화에 기여하겠다"고 말했다.


자세한 사항은 진흥원 홈페이지나 용인기업지원시스템에서 확인할 수 있다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"광복 80주년 영상에 일본 철도라니"…비판 폭주에 '비공개 전환'

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

"사막에 시한폭탄이 나타났다"…'이것' 급증에 라스베이거스 화들짝

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

김건희 특검, ‘金·김예성·건진법사’ 동시 소환 조사… 대질신문 가능성

새로운 이슈 보기