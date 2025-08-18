본문 바로가기
코레일, 탄자니아·이집트·폴란드 철도인력 초청 연수

대전=정일웅기자

입력2025.08.18 10:00

한국철도공사(이하 코레일)는 최근 국토교통부 주관의 '해외 철도기관 유학생 연수'를 진행했다고 18일 밝혔다.


14일 주한 탄자니아 대사와 해외 철도기관 유학생들이 경남 창원에 위치한 로만시스 공장을 방문해 현장 견학을 진행한 후 기념촬영을 하고 있다. 한국철도공사 제공

연수는 탄자니아·이집트·폴란드 등 3개국의 철도인력을 초청해 한국의 철도기술 운영 노하우를 공유하고, 해외 철도 전문가와 교류할 목적으로 진행됐다.

연수에는 탄자니아 철도청(TRC)·교통부(MoT)·육상교통규제청(LATRA), 이집트 철도청(ENR)·터널청(NAT), 폴란드철도공사(PSR) 등 해외 기관 소속 유학생 10여명이 참석했다.


연수는 첫 날 각국 철도사업 현황을 공유하고 기술 교류 협력 가능성을 논의하는 세미나, 둘째 날 경남 창원에 위치한 로만시스㈜ 공장을 찾아 기관차와 트램 열차 생산 현장을 견학하는 일정으로 각각 진행했다.


특히 현장 견학에서는 토골라니 에드리스 마부라(Togolani Edriss Mavura) 주한 탄자니아 대사가 동행해 자국 유학생과 한국의 철도 차량 제작 과정을 살폈다.

조진환 코레일 해외사업본부장은 "이번 연수는 단순한 인적 교류가 아닌 아프리카 등 세계 각국과의 철도 파트너십을 강화하기 위한 자리로 마련됐다"며 "코레일은 앞으로도 관계 기관과 긴밀한 협력을 이어가기 위해 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
