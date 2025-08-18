본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

에이비온, '바바메킵' 식약처로부터 개발단계 희귀의약품 지정

유현석기자

입력2025.08.18 09:58

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

에이비온 은 비소세포폐암(NSCLC) 치료제 '바바메킵(Vabametkib, ABN401)'이 식품의약품안전처(식약처)로부터 개발단계 희귀의약품으로 지정됐다고 18일 밝혔다.

에이비온, '바바메킵' 식약처로부터 개발단계 희귀의약품 지정
AD
원본보기 아이콘

식약처의 희귀의약품 지정 제도는 희귀난치성 질환이나 생명을 위협하는 질환의 치료제를 신속히 개발하고 허가받을 수 있도록 지원하는 제도다. 이번 지정으로 허가 심사 시 제출 서류가 간소화되는 등 다양한 지원이 가능할 전망이다.


바바메킵은 간세포성장인자수용체(MET) 유전자에서 엑손 14 결손 변이(METex14 skipping alteration)가 발생한 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 환자를 대상으로 개발 중인 표적 항암치료제다. 현재 바바메킵은 단독요법과 병용요법으로 구성된 임상 2상을 진행 중이다.

이번 개발 희귀의약품 지정을 위해 제출된 임상 결과에 따르면, 바바메킵 단독 투여군은 전체 객관적 반응률(ORR) 45%, 1차 치료 후 투여 환자군에서 약 50%의 반응률을 보여 경쟁력 있는 치료 옵션으로 평가된다. 특히 임상시험이 아직 진행 중이라는 점에서, 향후 더 개선된 결과가 나올 것으로 기대된다.


회사 관계자는 "개발단계 희귀의약품 지정은 바바메킵의 가능성과 치료적 가치를 공인받은 것"이라며 "비소세포폐암 환자들에게 더 나은 치료 옵션을 제공할 수 있도록 임상과 허가 전 과정을 신속하게 진행하겠다"고 말했다. 끝.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

먹고 살기 힘들다는 美 Z세대 절반, 한달 데이트 비용이 무려

"사막에 시한폭탄이 나타났다"…'이것' 급증에 라스베이거스 화들짝

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

'2명 사망' 서울 창전동 아파트 화재…오늘 합동감식

새로운 이슈 보기