본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

미래에셋생명, 주주가치 제고 위해 자사주 소각 검토

최동현기자

입력2025.08.18 09:55

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

올해 상반기 세전손익 전년 동기 대비 51.3% 증가

미래에셋생명이 주주가치 제고를 위해 자사주 소각을 검토하고 있다고 18일 밝혔다.


미래에셋생명은 지난 14일 기업설명회(IR)를 통해 상반기 주요 경영실적을 발표했다. 올해 상반기 세전손익은 전년 동기 대비 51.3% 늘어난 1021억원, 보험서비스 손익은 별도 재무제표 기준 836억원으로 안정적인 성장세를 보였다.

신계약 보험계약마진(CSM)이 2452억원으로 전년 대비 42.2% 증가했다. 건강상해 CSM은 전년 대비 136.4% 증가한 1986억원을 기록했다.


미래에셋생명 본사. 미래에셋생명

미래에셋생명 본사. 미래에셋생명

AD
원본보기 아이콘

변액보험 펀드 라인업 다양화와 전문 컨설팅 역량 확대를 통해 글로벌 MVP 전체 순자산은 3조5000억원을 기록했다. 이 중 미래에셋생명 대표 변액펀드인 '글로벌 MVP 60' 펀드의 누적수익률은 93%를 나타냈다. 자본건전성을 가늠할 수 있는 지급여력비율(K-ICS·킥스)은 184.6%로 안정적인 재무 건전성 비율을 유지하고 있다.


미래에셋생명 관계자는 "그동안 국제회계기준(IFRS17)과 킥스 도입에 따른 불확실하고 급격한 자본 변동에 대비하기 위해 자사주 소각을 검토하지 않았다"며 "올해 1분기 킥스 183.3%, 기본자본 킥스 127.1% 등 안정적인 재무지표를 확인한 만큼 특별한 상황이 발생하지 않는 한 향후 유상증자를 포함한 대규모 자본 확충 이슈는 크지 않을 것"이라며 "주주 보호와 주주가치 제고를 위해 자사주 소각을 포함한 주주환원 정책을 적극 검토할 계획"이라고 말했다.




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

먹고 살기 힘들다는 美 Z세대 절반, 한달 데이트 비용이 무려

"사막에 시한폭탄이 나타났다"…'이것' 급증에 라스베이거스 화들짝

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

'2명 사망' 서울 창전동 아파트 화재…오늘 합동감식

새로운 이슈 보기