셀파스, ‘총무 및 경영지원 부서를 위한 심플리 세미나’ 성료

이지훈 셀파스 대표가 ‘SMPLY INSIGHT’에서 미래의 IT 자산관리 전략에 대해 설명하고 있다. AD 원본보기 아이콘

IT 자산관리 서비스 심플리(SMPLY)를 운영하고 있는 셀파스(Sherpas)가 최근 총무 몇 경영지원 부서 구성원을 위한 세미나, 'SMPLY INSIGHT'를 성황리에 개최했다고 19일 밝혔다.

'SMPLY INSIGHT'는 셀파스가 정기적으로 주최하는 세미나로, 다양한 산업군에서 종사하는 총무 및 경영지원 부서 구성원들이 실무 노하우를 공유하고 네트워킹할 수 있도록 기획된 오프라인 행사다. 이번 세미나에는 스타트업부터 대기업까지 다양한 규모와 업종의 경영지원 실무자 약 100여 명이 참석했다.

이번 세미나는 'SMPLY INSIGHT : 총무 업무의 본질을 찾아서' 라는 주제로 진행됐으며, ▲총무 업무의 끝판왕, 사옥이전의 A to Z ▲실리콘밸리 GA로부터 배우는 인사이트 ▲총무, 그 이상을 고민하는 시간 ▲IT 자산관리 네비게이션, 총 4개의 세션이 마련됐다. 각 세션에서는 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무 팁과 업의 본질을 짚는 인사이트가 공유됐으며, 이후 자유 네트워킹에서는 참석자들이 서로의 경험과 고민을 나누며 소통하는 시간을 가졌다.

셀파스는 정기 세미나 외에도 경영지원 온라인 커뮤니티를 운영하고 있다. 이를 통해 실무자들이 서로의 경험과 노하우를 나누고, 함께 성장할 수 있는 환경을 제공한다.

세미나에 참석한 한 실무자는 "총무 직군이 이렇게 오프라인에서 모일 기회가 거의 없었는데, 이번 세미나를 통해 업무에 필요한 실질적인 정보를 얻을 수 있었다"며, "현장에서 다양한 분들과 이야기를 나누며, 업무에 도움이 되는 네트워크를 형성할 수 있었다"고 소감을 전했다.

이지훈 셀파스 대표는 "셀파스는 고객과의 직접적인 소통을 중요한 가치로 삼고 있다"며, "앞으로도 정기 세미나와 커뮤니티 운영을 통해 총무 및 경영지원 부서가 조직에서 더 큰 가치를 창출할 수 있도록 지원하고, 더 나아가 심플리를 통해 IT 자산관리 시장에서의 리더십과 브랜드 신뢰도를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>