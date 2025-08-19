본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

셀파스, ‘총무 및 경영지원 부서를 위한 심플리 세미나’ 성료

정진기자

입력2025.08.19 10:00

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
이지훈 셀파스 대표가 ‘SMPLY INSIGHT’에서 미래의 IT 자산관리 전략에 대해 설명하고 있다.

이지훈 셀파스 대표가 ‘SMPLY INSIGHT’에서 미래의 IT 자산관리 전략에 대해 설명하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

IT 자산관리 서비스 심플리(SMPLY)를 운영하고 있는 셀파스(Sherpas)가 최근 총무 몇 경영지원 부서 구성원을 위한 세미나, 'SMPLY INSIGHT'를 성황리에 개최했다고 19일 밝혔다.


'SMPLY INSIGHT'는 셀파스가 정기적으로 주최하는 세미나로, 다양한 산업군에서 종사하는 총무 및 경영지원 부서 구성원들이 실무 노하우를 공유하고 네트워킹할 수 있도록 기획된 오프라인 행사다. 이번 세미나에는 스타트업부터 대기업까지 다양한 규모와 업종의 경영지원 실무자 약 100여 명이 참석했다.

이번 세미나는 'SMPLY INSIGHT : 총무 업무의 본질을 찾아서' 라는 주제로 진행됐으며, ▲총무 업무의 끝판왕, 사옥이전의 A to Z ▲실리콘밸리 GA로부터 배우는 인사이트 ▲총무, 그 이상을 고민하는 시간 ▲IT 자산관리 네비게이션, 총 4개의 세션이 마련됐다. 각 세션에서는 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무 팁과 업의 본질을 짚는 인사이트가 공유됐으며, 이후 자유 네트워킹에서는 참석자들이 서로의 경험과 고민을 나누며 소통하는 시간을 가졌다.


셀파스는 정기 세미나 외에도 경영지원 온라인 커뮤니티를 운영하고 있다. 이를 통해 실무자들이 서로의 경험과 노하우를 나누고, 함께 성장할 수 있는 환경을 제공한다.


세미나에 참석한 한 실무자는 "총무 직군이 이렇게 오프라인에서 모일 기회가 거의 없었는데, 이번 세미나를 통해 업무에 필요한 실질적인 정보를 얻을 수 있었다"며, "현장에서 다양한 분들과 이야기를 나누며, 업무에 도움이 되는 네트워크를 형성할 수 있었다"고 소감을 전했다.

이지훈 셀파스 대표는 "셀파스는 고객과의 직접적인 소통을 중요한 가치로 삼고 있다"며, "앞으로도 정기 세미나와 커뮤니티 운영을 통해 총무 및 경영지원 부서가 조직에서 더 큰 가치를 창출할 수 있도록 지원하고, 더 나아가 심플리를 통해 IT 자산관리 시장에서의 리더십과 브랜드 신뢰도를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한 '임대형 택지공급' 대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

"메뉴판엔 6만원 결제하려니 17만원 내라"…태국 미쉐린 맛집 논란

'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"

부정선거 음모론 띄웠다가 930억원 배상금 폭탄 맞은 美 언론

택배차 안에 정체모를 비닐봉투…열어보니 '쓰레기 한 가득'

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

"상법 2차 개정 시 50대 그룹 오너일가 의결권 38% 축소"

새로운 이슈 보기