본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

조선 왕세자의 '성년식' 복장은…27일까지 '관례' 전시

이종길기자

입력2025.08.18 09:32

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국전통침선연구회의 '관례: 나를 만나는 첫 걸음'

국가유산진흥원은 17일부터 27일까지 서울 강남구 국가무형유산전수교육관에서 한국전통침선연구회의 정기 전시회 '관례: 나를 만나는 첫 걸음'을 연다. 조선 시대 왕세자와 사대부 가문에서 성년식 때 어떤 옷을 입었는지 보여준다.


용포[사진=국가유산진흥원 제공]

용포[사진=국가유산진흥원 제공]

AD
원본보기 아이콘

관례는 오늘날 성년식에 해당하는 전통 의례다. 조선 후기에는 보통 15세 전후에 치렀다. 남자는 상투를 틀고 관을 썼으며, 여자는 쪽 찐 머리에 비녀를 꽂는 등 복식이 달라졌다.

전시에서는 한국전통침선연구회 소속 회원 마흔세 명이 제작한 의례 복식 예순여섯 점을 감상할 수 있다. 특히 왕세자가 처음 관례를 치르기 위해 착용한 초출복부터 초가복, 재가복, 삼가복 등 절차에 따른 복식과 관, 정교한 장신구 등을 함께 확인할 수 있다. 진흥원 관계자는 "왕실 복식은 1880년대 순종과 순명효황후의 관례 기록을, 사대부의 옷차림은 조선 후기 의례서인 '사례편람(四禮便覽)'을 바탕으로 복원했다"고 설명했다.


전시는 무료로 개방된다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

먹고 살기 힘들다는 美 Z세대 절반, 한달 데이트 비용이 무려

"사막에 시한폭탄이 나타났다"…'이것' 급증에 라스베이거스 화들짝

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

'2명 사망' 서울 창전동 아파트 화재…오늘 합동감식

새로운 이슈 보기